U OVO VREME NIKAKO NE SMETE IĆI NA GRBOLJE: Možete navući veliku bedu

Kada se ne sme ići na groblje?

Iako je savremeno doba u velikoj meri uticalo na to da pojedini stari običaji padnu u zaborav, mnogi se u našem narodu i dalje pažljivo čuvaju i prenose sa kolena na koleno. Među njima se posebno izdvajaju oni koji su čvrsto vezani za glavna životna razdoblja, počevši od samog rođenja i krštenja, pa sve do poslednjeg ispraćaja na večni počinak. Odlaskom na grob mi im iznova odajemo počast, a pravila ponašanja i običaji nakon sahrane imaju izuzetno veliki značaj u našoj tradiciji.

Hrišćanstvo jasno ističe da je dužnost svakog od nas da čuva uspomenu na svoje pretke. To ćemo svakako najbolje učiniti kroz iskrene molitvene razgovore sa njima, topla sećanja na divne dane koje smo proveli zajedno i naravno redovnom posetom njihove večne kuće.

Prema crkvenim pravilima vi u svakom trenutku i kad god to poželite možete otići na groblje, čak i onda kada se u crkvi ne vrše zvanični pomeni za upokojene. Ipak, najveće nedoumice u narodu uglavnom stvaraju veliki verski praznici, jer mnogi ljudi smatraju da se za Božić i Uskrs ne posećuju preminuli, što je zapravo potpuno pogrešno mišljenje.



Naime, dan kada je Isus Hrist pobedio smrt i na taj način svim ljudima podario večni život slavi se nekoliko dana. Upravo je drugi dan po uskrsnuću, poznatiji kao Pobusni ponedeljak, posvećen preminulima i tada prema starim običajima treba pobusati grobove najmilijih busenjem sa zelenom travom.



U nekim krajevima Srbije ovaj dan se obeležava kao zadušnice, pa se na groblje iznose farbana jaja i pale se sveće za pokoj duše. Slično važi i za najradosniji hrišćanski praznik Božić, kada se na prvi dan praznika deli jelo za pokoj duše umrlih i odlazi na groblje. U davna vremena se čak verovalo da je bogata trpeza pripremljena za Badnje veče zapravo direktno namenjena mrtvima, pa su se oni na nju i pozivali.

Kada se ne sme ići na groblje

Kada su u pitanju narodna verovanja i sam kult mrtvih, sve je prožeto brojnim mističnim pravilima koja se generacijama strogo poštuju. Jedno od najvažnijih pravila jeste da se noću nikada i ni pod kojim uslovima ne treba ići na mesto gde počivaju preminuli.

U narodu se oduvek naglašava da su ove noćne posete veoma opasne, a razlog za to leži u jednostavnom objašnjenju da je groblje zapravo grad mrtvih u kojem borave isključivo njihove duše.

S obzirom na to da pored dobrih, na tim mestima uvek postoje i oni zli dusi, svakom posetom u sitne noćne sate rizikujete da ih uznemirite. Posledice takvog nepromišljenog poteza mogu biti izuzetno loše, jer se veruje da to direktno donosi dolazak bolesti, razne nesreće, kao i teške materijalne i druge probleme u vašu porodicu.

Autor: D.Bošković