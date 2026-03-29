Pet stvari koje nikako ne smete reći Ovnu! Jedna pogrešna rečenica i – gotovo je.

Ovnovi ne zaboravljaju, ne praštaju lako i vole da budu u centru pažnje.

Ovnovi su Ovan u punom smislu te reči: vatreni, direktni i nepopustljivi. Njihova priroda je da vole kontrolu i da u svemu budu prvi. To znači da pogrešan komentar ili nepromišljena opaska može momentalno pokrenuti njihovu defanzivu, pa čak i okončati odnos. Evo pet stvari koje im nikako ne smete reći.

1. „Ti si previše impulsivan.“

Ovnovi znaju da su impulzivni i ponose se time – oni ne vole da im neko sugeriše da se „smire“ ili da su neozbiljni. Takva opaska često se doživljava kao kritika ličnosti, a ne ponašanja.

2. „Nisi dovoljno dobar za mene.“

Pogrešna rečenica ako želite da ostanete u njihovom životu. Ovnovi vole izazove, ali ne podnose omalovažavanje ili podcenjivanje. Takva primedba može ih momentalno udaljiti i zatvoriti vrata.

3. „Zašto si tako tvrdoglav?“

Da, Ovnovi znaju da su tvrdoglavi. I ponosni su na to. Ovaj komentar im može delovati kao napad na njihov karakter i odmah će početi da se brane ili distanciraju.

4. „Treba da se ponašaš mirnije.“

Ovnovi žive intenzivno i vole energiju i dinamiku. Kada im neko kaže da budu mirni ili povučeni, osećaju se sputano i često to doživljavaju kao odbijanje njihove prirode.

5. „To nije važno, prestani da se trudiš.“

Ovnovi ulažu strast u ono što rade i žele da budu priznati. Umesto da umanjujete njihove napore, bolje je podržati ih – u suprotnom, možete izazvati povlačenje ili ljutnju.

Ovnovi u ljubavi, prijateljstvu i poslu traže poštovanje i iskrenost. Ako želite da ih zadržite, važno je znati kada govoriti, a kada mudro ćutati. Jer kod njih važi pravilo: jedna pogrešna rečenica i – gotovo je.

Autor: S.Paunović