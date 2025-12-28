Ove stvari nikako ne smete da bacate u sudoperu: Dovoljna je samo jedna i moraćete da zovete majstora

Sudopera je svakodnevno mesto u svakoj kuhinji, ali upravo ovde mnogi prave greške koje mogu skupo da ih koštaju. Čak i najmanja količina hrane ili tečnosti koja ne bi trebalo da završi u odvodu može stvoriti čepove, izazvati spor protok vode, neprijatan miris ili ozbiljne oštećenja cevi.

Problem je što mnogi nemaju predstavu o posledicama – ove namirnice deluju bezazleno, ali u kombinaciji sa vodom stvaraju blokade koje nije lako ukloniti.

Talog od kafe ne sme nikako da se prosipa u sudoperu

Nakon ispijene kafe mnogi talog jednostavno prospu u sudoperu, ne razmišljajući o posledicama. Sitne čestice se talože, prave grudvice i na kraju blokiraju cevi, otežavajući protok vode.

Umesto u odvod, talog možete koristiti za prirodno đubrivo u bašti ili čišćenje tvrdokornih fleka u kuhinji. Ako želite da ga bacite, učinite to u smeće, nikako u sudoperu.

Mast i ulje su neprijatelji vaših cevi

Ulje i mast od kuvanja sporo se razgrađuju i kada se ohlade, stvrdnu u slojeve koji se lepe za zidove cevi. Čak i mala količina može da stvori čep koji je teško ukloniti.

Umesto da ih sipate u odvod, obrišite ulje papirnim ubrusom ili ga sipajte u posudu i bacite u smeće. Time ćete sprečiti dugotrajna i skupa začepljenja.

Brašno će se zalepiti očas posla i napraviti pometnju

Brašno, pirinač, testenina i ovsene pahuljice u kontaktu sa vodom nabubre i postaju gusta, lepljiva masa koja se zalepi za cevi.

Čak i najmanji ostaci brašna mogu s vremenom stvoriti čep. Pre pranja posuđa uklonite što više brašna ubrusom ili papirnom krpom, a ostatke bacite u kantu.

Tvrdim ostacima hrane je mesto u kanti za smeće

Ljuske jaja, kosti, hrskavice i semenke imaju tvrdu, oštru strukturu i nikako ne smeju završiti u sudoperi.

Mogu se zaglaviti i formirati blokadu koju je gotovo nemoguće otpušiti bez profesionalne intervencije. Pored toga, semenke upijaju vodu i povećavaju zapreminu, što dodatno otežava protok u cevima.



Autor: Jovana Nerić