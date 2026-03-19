NOVA BESPOVRATNA POMOĆ ZA SRBE: Čak i do milion dinara - evo ko ima pravo

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava mikro privrednim društvima, preduzetnicama i zadrugama čiji je većinski osnivač i zakonski zastupnik žena odnosno većinski članovi su žene koje se bave proizvodnjom proizvoda i svoju delatnost obavljaju u seoskom području, otvoren je do 12. aprila.

Za realizaciju Programa podrške za razvoj preduzetništva žena na selu u 2026. opredeljeno je ukupno 50 miliona bespovratnih sredstava, a javni poziv raspisalo je Ministarstvo privrede.

Kako je navedeno u pozivu, bespovratna sredstva su namenjena za finansiranje nabavke nove opreme, mašina, alata, nove računarske opreme, softverske licence uključenih u proces proizvodnje, kao i repromaterijala čiji troškovi nabavke mogu da učestvuju do 25 odsto u strukturi ukupnog ulaganja za koja se potražuju sredstva.

Bespovratna sredstva se odobravaju u visini od 100 odsto nabavne vrednosti sa predračuna, uključujući i porez na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalan iznos odobrene bespovratne pomoći ne može biti manji od 300.000 dinara niti veći od miliona dinara.

Prijava sa pratećom dokumentacijom dostavlja se preporučeno poštom ili lično u zatvorenoj koverti na adresu Ministarstva privrede Kneza Miloša 20, 11000 Beograd.

