STIŽE NOVA POMOĆ DRŽAVE! Subvencije i do 2,9 miliona dinara, EVO KO IMA PRAVO

Ministarstvo turizma i omladine objavilo je javni poziv za dodelu novca za podsticanje razvoja i unapređenja ruralnog turizma i ugostiteljstva.

Maksimalna visina sredstava podsticaja po projektu je 2,9 miliona dinara. Novac se odobrava za izgradnju novih objekata, kupovinu manjih montažnih objekata namenjenih smeštaju korisnika usluga, kao i za rekonstrukciju, sanaciju ili adaptaciju objekata u okviru ugostiteljskog objekta.

U pozivu je navedeno da je novac namenjen i za uređenje dvorišta, opremanje ugostiteljskog objekta pratećim sadržajima radi unapređenja ponude ili proširenja smeštajnih kapaciteta kao i za uređenje prostora i nabavke opreme u okviru seoskog turističkog domaćinstva.

Novac je, između ostalog, namenjen i za uređenje dvorišta, opremanje ugostiteljskog objekta pratećim sadržajima, radi unapređenja ponude ili proširenja smeštajnih kapaciteta, kao i za uređenje prostora i nabavke opreme u okviru seoskog turističkog domaćinstva

Korisnik podsticaja ima obavezu da obezbedi sufinansiranje odobrenog projekta do iznosa koji ne može biti manji od 10 odsto ukupne vrednosti projekta. Pravo na dodelu ovih sredstava imaju privredna i druga pravna lica ili preduzetnici (salaši, etno kuće, seoska domaćinstva), kao i fizička lica sa seoskim turističkim domaćinstvom, koji su na dan podnošenja zahteva evidentirani u sistemu eTurista.

Korisnik novca je dužan da ugostiteljsku delatnost u ugostiteljskom objektu obavlja u periodu od najmanje tri godine u kontinuitetu, računajući od dana realizacije projekta, izuzetno u slučaju opravdanog prekida obavljanja ugostiteljske delatnosti, koji ne može biti duži od šest meseci i period se produžava za period prekida.

