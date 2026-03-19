NEVIDLJIVI SVEDOK: Kako se u doba veštačke istine brani ljudska čast

Zoran Đorđević, bivši ministar, objavio je novi autorski tekst za Politiku koji prensimo u ceosti.

Najopasnija promena našeg vremena nije to što se svet ubrzao, već to što je izgubio svedoke. Nekada je istina bila spora, ali je imala trag: papir, potpis, glas, pogled, komšiju koji je „video svojim očima“. Danas, u jednoj sekundi, može da nastane snimak koji se nikada nije desio, citat koji nikada nije izgovoren, „dokaz“ koji nikada nije postojao. Tehnologija je postala mašina za uverljivost, a uverljivost je opasnija od laži: laž možete prepoznati, uverljivost vas uspava.

Zato živimo u paradoksu: imamo hiper-dokumentovan svet, a raste osećaj da ništa nije pouzdano. Kad sve može da se falsifikuje, čovek počinje da sumnja i u ono što je tačno. A kad sumnja postane navika, društvo se ne raspada spektakularno, raspada se tiho, kroz sitne odluke: „neću da se mešam“, „neću da potpišem“, „neću da stanem iza reči“… Tako nestaje najvažnija institucija koju nijedan zakon ne može da zameni: poverenje.

Poverenje nije sentimentalna kategorija. Poverenje je infrastruktura. Kao most. Ako je most stabilan, prelazite reku bez razmišljanja. Ako sumnjate da će se srušiti, nosite kamen u stomaku i pre nego što zakoračite. Isto je i sa životom: kad ljudi ne veruju jedni drugima, sve poskupljuje - vreme, energija, živci, pa i ljubav. Tada i najjednostavniji dogovor postaje pregovor, a svaki odnos postaje računica.

U Srbiji se to vidi jasnije nego što bismo voleli: u poslu gde svi traže „garancije“, u porodici gde se reči proveravaju kao bankovni izvod, u prijateljstvima koja traju dok je korisno, u javnom govoru gde se istina meri aplauzom. U takvom okruženju čovek postaje ili ciničan ili naivan. A oboje su porazi: cinizam ubija mogućnost, naivnost biva kažnjena. Treći put je retka disciplina: biti tačan i kad niko ne gleda.

Tu dolazimo do mog „nepopularnog“ stava: u doba veštačke inteligencije, najvažniji ljudski resurs nije kreativnost, nego integritet. Kreativnost se već može simulirati. Integritet ne može. On nema filter, nema prečicu, nema alternativu. Integritet je ono što ostaje kad se ugase svetla, kad prestane publika, kad nestane nagrada. I baš zato je integritet danas revolucionaran: on je jedina tehnologija koja ne zastareva.

Neko će reći: lepo zvuči, ali život je grub. Tačno. Bio sam u sistemima gde jedna greška košta, gde jedna nepažnja pravi lanac posledica. Naučio sam da se sigurnost ne gradi velikim parolama, nego malim pravilima: proveri još jednom, ne preskači korak, ne potpisuj ono što ne razumeš, ne obećavaj ono što ne možeš. Isto važi i za moral: ne moraš biti heroj svaki dan. Dovoljno je da ne budeš saučesnik.

I sada dolazi „magični“ deo, onaj koji se ne voli u racionalnim razgovorima, a ipak je presudan. Svako od nas ima nevidljivog svedoka, unutrašnju instancu koja pamti šta smo uradili kad smo mislili da niko ne vidi. Neko to zove savest, neko karakter, neko vaspitanje, neko strah od Boga, neko strah od sebe. Kako god da ga nazovemo, taj svedok je poslednja linija odbrane od sveta koji se pretvara u simulaciju.

Predlažem jednostavan eksperiment: narednih sedam dana, svako jutro napišite jednu rečenicu koju ćete uveče morati da potvrdite delom. Ne veliku: „biću bolji čovek“ je preširoko. Nego malu i proverljivu: „danas neću preuveličati stvari“, „danas ću završiti ono što sam obećao“, „danas ću priznati grešku“… A uveče, bez opravdanja, samo označite: jesam ili nisam. Posle nedelju dana, primetićete nešto uznemirujuće i oslobađajuće: nije problem što nemamo snagu za velike promene, problem je što smo prestali da poštujemo sopstvenu reč.

Svet danas liči na sobu u kojoj stalno trešti alarm: negde rat, negde tržište, negde klimatski šokovi, negde epidemija. Kad alarm traje dugo, čovek ne postaje hrabriji čovek ogugla. To je rizik navikavanja na vanrednost: prestanemo da razlikujemo važno od hitnog, pa nam život vode tuđe sirene.

U takvim okolnostima ljudi traže „sigurnost“. Ali sigurnost nije samo materijalna; ona je i osećaj da sutra ima smisla. Tu se otvara pitanje rada. Ali ne rada kao ideologije, već kao dostojanstva. Rad je potcenjen kad se svodi na trošak, a precenjen kad treba da zameni smisao, porodicu i zdravlje. I zato nam treba jedna staromodna reč: mera. Mera u radu, mera u ambiciji, mera u samoprezentaciji. Mera nije odustajanje; mera je elegancija karaktera.

Ako je prethodni vek bio vek velikih ideja, naš vek postaje vek mikromorala: sitnih odluka koje deluju nevažno, a zapravo grade poverenje. Da li prenosim „priču“ bez provere. Da li priznam grešku. Da li poštujem red, vreme i tuđi trud. Država je, na kraju, zbir navika svojih građana, a karakter je zbir sitnica koje niko ne lajkuje.

A sopstvena reč je početak svake slobode. Ko ne drži svoju reč, taj je lako upravljiv tuđim strahom, tuđom pričom, tuđim snimkom, tuđom „istinom“. Ko drži svoju reč, taj ima mir koji se ne može kupiti. I zato je moguće da je budućnost, paradoksalno, staromodna: neće pobediti najglasniji, nego najpouzdaniji. Neće ostati onaj ko se najbolje predstavlja, nego onaj ko se najtačnije ponaša.

Možda je to tajna koja se krije iza svih modernih zbrka: u svetu bez svedoka, postani svedok samom sebi. To je mala, tiha, ali ozbiljna moć.

Autor: Zoran Đorđević