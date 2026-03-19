RASTE BROJ ZARAŽENIH U SRBIJI: Tri regije na udaru gripa - Ovo su prvi SIMPTOMI

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je danas da je na teritoriji Srbije ove nedelje registrovan veći broj obolelih od gripa u odnosu na prethodnu nedelju.

Prema podacima od 9. do 15. marta zabeleženo 6.875 slučajeva oboljenja sličnih gripu.

Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine i u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina.

Grip je laboratorijski potvrđen u Beogradu, Borskom i Sremskom okrugu a radilo se tip A(H1)pdm09 i A netipizirani.

"Epidemiološki pokazatelji za ovu izveštajnu nedelju ukazuju da se u Republici Srbiji registruje regionalna geografska raširenost, nivo kliničke aktivnosti gripa je na niskom nivou, a trend incidencije je stabilan", navodi se u izveštaju Instituta "Batuta".

Skok akutnih respiratornih infekcija.

Za nedelju dana registrovano je ukupno 11.755 slučajeva a zabeležena stopa je za 5,2 odsto viša u odnosu na prethodnu nedelju, odnosno za 1.145 obolelih.

Simptomi gripa

Uobičajeni simptomi gripa su:

👉 povišena telesna temperatura

👉 groznica

👉 malaksalost

👉 glavobolja

👉 bol u mišićima i zglobovima

👉 kašalj

👉 bol u grlu

👉 pojačana sekrecija iz nosa.

Autor: Iva Besarabić