RASTE BROJ ZARAŽENIH U SRBIJI: Tri regije na udaru gripa - Ovo su prvi SIMPTOMI

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je danas da je na teritoriji Srbije ove nedelje registrovan veći broj obolelih od gripa u odnosu na prethodnu nedelju.
Prema podacima od 9. do 15. marta zabeleženo 6.875 slučajeva oboljenja sličnih gripu.
Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine i u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina.
Grip je laboratorijski potvrđen u Beogradu, Borskom i Sremskom okrugu a radilo se tip A(H1)pdm09 i A netipizirani.
"Epidemiološki pokazatelji za ovu izveštajnu nedelju ukazuju da se u Republici Srbiji registruje regionalna geografska raširenost, nivo kliničke aktivnosti gripa je na niskom nivou, a trend incidencije je stabilan", navodi se u izveštaju Instituta "Batuta".
Skok akutnih respiratornih infekcija.
Za nedelju dana registrovano je ukupno 11.755 slučajeva a zabeležena stopa je za 5,2 odsto viša u odnosu na prethodnu nedelju, odnosno za 1.145 obolelih.
Simptomi gripa
Uobičajeni simptomi gripa su:
👉 povišena telesna temperatura
👉 groznica
👉 malaksalost
👉 glavobolja
👉 bol u mišićima i zglobovima
👉 kašalj
👉 bol u grlu
👉 pojačana sekrecija iz nosa.
Autor: Iva Besarabić