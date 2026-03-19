Pomozimo Marku da pobedi bolest: Godinama se bori sa multipla sklerozom, bez odmora ne može da prođe više od 50 metara

Izvor: Pink.rs

Marko Simić, koji se godinama bori sa progresivnim oblikom multiple skleroze, suočava se sa teškim pogoršanjem zdravstvenog stanja uprkos brojnim terapijama, zbog čega je kao poslednja nada predloženo lečenje transplantacijom matičnih ćelija u inostranstvu.

Marko je imao relapse bolesti u više navrata zbog čega je tretiran pulsnom kortikosteroidnom terapijom. Usled progresije tegoba doneta je odluka o zameni terapije koja modifikuje tok bolesti u MS.

Imunomodulatorna terapija započeta je u oktobru 2024. godine lekom Kesimpta, koja je u decembru 2025. godine zamenjena lekom Corpos zbog neefikasnosti.

Od marta 2025. godine Marko može bez odmora da pređe samo 50 metara. Primenjene terapije nisu dovele do željenih rezultata, a obavljanje svih životnih aktivnosti je otežano.

Nakon konsultacija sa klinikom u inostranstvu predloženo je dalje lečenje transplantacijom matičnih ćelija (HSCT tretman) koje bi dovelo do zaustavljanja progresije bolesti.

S obzirom da ovaj vid lečenja iziskuje visoke troškove potrebna je pomoć svih humanih ljudi u vidu donacija. Sredstva su potrebna za HSCT tretman, specijalističke preglede, putne troškove i troškove smeštaja u toku lečenja.

Autor: S.M.

