U kom uzrastu deca počinju da lažu? Ranije nego što mislite

Naučnici su otkrili uzrast u kojem deca počinju da razumeju i praktikuju obmanu, a to se dešava mnogo ranije nego što se verovalo.

Studija je pokazala da otprilike četvrtina dece počinje da shvata koncept obmane već sa deset meseci. Taj udeo raste na polovinu do 17. meseca života, a do treće godine deca postaju veštiji, kreativniji i češći lažljivci.

Istraživanje su sproveli naučnici sa Univerziteta u Bristolu u Ujedinjenom Kraljevstvu, a objavljeno je u časopisu Cognitive Development. Elena Hoicka, profesorka obrazovanja na Univerzitetu u Bristolu i glavna autorka studije, iz ličnog iskustva zna da deca mogu biti domišljata u obmani.

"Kao majka troje dece, iz prve ruke znam koliko znaju biti lukavi i snalažljivi. Skrivanje ispod stola ili u kupatilu kako bi jeli slatkiše njihova je uobičajena taktika", rekla je Hoicka, prenosi Newsweek.

Dodala je da joj je rad na studiji pomogao da shvati "kako se dečje razumevanje i korišćenje obmane razvija od iznenađujuće ranog uzrasta i nadograđuje u prvim godinama života, zbog čega postaju prilično vešti i lukavi 'mali lažljivci'".

"Prethodna istraživanja često su obmanu posmatrala kao nešto veoma sofisticirano, što zahteva jake jezičke veštine i napredno razumevanje tuđih misli", objasnila je Hoicka.

"Posmatrajući kako se obmana javlja kod životinja, uključujući šimpanze, antilope i ptice, i primenjujući to na malu decu, uspeli smo da dokumentujemo prve, mnogo ranije oblike obmane kod male dece, i čini se da počinje zaista veoma rano."

Kako je sprovedeno istraživanje

U okviru istraživanja roditeljima više od 750 dece uzrasta od 0 do 47 meseci, iz Ujedinjenog Kraljevstva, SAD-a, Australije i Kanade, postavljena su različita pitanja o razvoju obmane kod njihove dece.

Odgovori su bili fascinantni. Neki roditelji su izvestili da je njihovo dete prepoznalo koncept obmane već sa osam meseci. Pokazalo se i da je varanje česta pojava. Studija je utvrdila da je polovina dece za koju je prijavljeno da pribegavaju obmani učinila nešto lukavo u poslednja 24 sata.

Analizirajući odgovore, istraživači sa univerziteta u Bristolu, Oksfordu, Šefildu, Varviku i kanadskom Vaterlou uspeli su da identifikuju 16 različitih vrsta obmane.

"U uzrastu od dve godine obmana se obično zasniva na postupcima ili zahteva samo osnovne govorne reakcije, poput pretvaranja da ne čuju roditelja kada kaže 'vreme je za spremanje', skrivanja stvari od drugih ili poricanja – na primer, dete jede čokoladu, ali odmahuje glavom na pitanje da li ju je jelo", rekla je Hoicka.

"To se može proširiti i na tajno obavljanje zabranjenih aktivnosti, na primer zavirivanje u torbu u koju im je rečeno da ne gledaju dok ih niko ne vidi, ili smišljanje izgovora, poput tvrdnje da moraju u toalet kada se od njih traži da pospreme sobu", dodala je.

Složenije laži sa tri godine

Studija je zaključila da do treće godine deca počinju da razumeju i koriste više vrsta obmane, što često uključuje dublje razumevanje jezika i načina na koji funkcionišu umovi drugih ljudi.

"To može uključivati preuveličavanje, poput izjave 'Pojela sam sav grašak', iako je dete pojelo tek četvrtinu, umanjivanje ili čak potpuno izmišljanje, poput laži 'duh je pojeo čokoladu', kao i pretvaranje da nešto ne znaju, ne vide ili ne razumeju", navela je Hoicka.

"Takođe počinju da uskraćuju informacije – na primer, reći će roditeljima da ih je brat udario, ali će prećutati da su oni prvi udarili njega. Trogodišnjaci počinju da koriste i skretanje pažnje pa će nekome reći 'Pogledaj tamo!' kada žele da urade nešto što im nije dozvoljeno."

Naučnici se nadaju da će nalazi pomoći u boljem razumevanju porekla obmane i načina na koje deca s godinama uče naprednije oblike varanja.

Hoicka je izrazila nadu da će rezultati pomoći roditeljima i vaspitačima i pokazati da je "obmana potpuno normalna u razvoju malog deteta".

"Naši nalazi mogu im pomoći da znaju koje vrste obmane mogu očekivati u kom uzrastu, kako bi bolje razumeli svoju decu i komunicirali s njima, te bili korak ispred njihovih smicalica", poručila je.

Dženifer Sol, profesorka filozofije na Univerzitetu Waterloo i koautorka studije, dodala je: "Filozofi su dugo razmišljali o moralnosti ljudske obmane, ali su se uglavnom fokusirali na odrasle koji varaju jedni druge. Ova studija pokazuje koliko se složenosti zanemaruje takvim pristupom."

Autor: D.Bošković