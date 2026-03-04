Pravilo 90 sekundi: Kako da zaustavite impulsivnu reakciju pre nego što napravite problem!

Telo se smiri brže nego što mislite – emocija traje kraće nego drama koju možemo da napravimo.

Poruka koja vas izbaci iz takta. Komentar koji zvuči kao napad. Situacija u saobraćaju koja podiže pritisak. U tim trenucima deluje kao da emocija traje zauvek – ali u stvarnosti, hemijska reakcija u telu traje oko 90 sekundi. Sve posle toga nije talas, već naše dolivanje goriva mislima.

Kada se iznervirate, telo pokreće stres odgovor – ubrzan puls, plitko disanje, napetost mišića. Ako u tih minut i po ne reagujete, već samo dišete sporije i dublje, talas počinje da opada. Problem nastaje kada krenemo da vrtimo scenario u glavi: “Kako je mogao?”, “Uvek meni”, “Sad ću da mu pokažem”. Tada emocija dobija produžetak.

Praktično pravilo je jednostavno: ne odgovarajte na poruku, ne šaljite mejl, ne izgovarajte rečenicu dok ne prođe 90 sekundi. U tih minut i po fokus prebacite na telo – udah na četiri, izdah na šest. Pogled u jednu tačku. Čak i kratko udaljavanje iz prostorije menja hemiju.

Zanimljivo je da ljudi retko žale zbog reakcije koju nisu poslali, ali često zbog one koju jesu. Impuls traje kratko, posledice mnogo duže. Jedna rečenica u afektu ume da pokvari odnos koji se gradio godinama.

Samokontrola nije hladnoća, već inteligentno upravljanje energijom. Nije cilj da ne osećate bes ili frustraciju, već da ne dozvolite da vas tih 90 sekundi vode umesto razuma. Sledeći put kada osetite da ključate, setite se – talas je kraći nego što mislite. Samo ga pustite da prođe.

Autor: S.Paunović