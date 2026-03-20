Oglasio se NIS: Evo šta omogućava produžena licenca

Ministarstvo finansija SAD izdalo je Naftnoj industriji Srbije novu posebnu licencu, kojom se omogućava nastavak operativnih aktivnosti do 17. aprila 2026. godine, rekli su danas iz NIS-a.

Prema rečima Naftne industrije Srbije, licenca je izdata 19. marta.

Ovom licencom omogućeno je održavanje poslovanja, ugovora i drugih sporazuma koji uključuju NIS ili njegova operativna zavisna društva, uključujući rafinerijsku preradu, uvoz sirove nafte, obavljanje transakcija neophodnih za sigurnost snabdevanja i tehničko održavanje, kao i finansijska poravnanja.

Kompanija NIS izrazila je zahvalnost svim domaćim i inostranim parnterima koji su podržali taj proces.

Kako je navedeno, rad kompanije NIS ima značajan uticaj na obezbeđenje energetske stabilnosti Republike Srbije i uredno snabdevanje domaćeg tržišta naftnih derivata, posebno u svetlu novonastalih globalnih okolnosti kao i stanja na svetskom tržištu energenata.

Autor: Iva Besarabić