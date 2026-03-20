Horor kod Aleksinca! Razbacani su svuda po selu, evo na šta se sumnja

U selu Tešice kod Aleksinca prošle nedelje je otrovano više pasa. Neki od njih pronađeni su na ulici i uklonjeni, a više tela životinja bačeno je u bunar u blizini puta.

Nadležne službe su obaveštene, ali tela životinja i dalje nisu uklonjena iz bunara.

Do bunara u koji su bačena tela životinja među prvima je stigao Saša Jovićević, vlasnik azila za pse u susednom selu.

"Hteo sam da pomognem na neki način, kontaktirao sam ljude iz opštine, veterinarsku inspekciju, rečeno mi je da su oni sa tim upoznati i da je procedura u toku. Sutradan je izašla ekipa Komunalnog, pokupila par pasa koji su bili bačeni pored ulice, za ovo nisu nadležni jer je bunar dubok pa nemaju odgovarajuću opremu”, navodi Saša Jovićević, vlasnik azila. I dodaje: "Juče su ovde bili vatrogasci, to sam video, izvadili su jednog psa, ostali psi su i dalje u bunaru, kako će to da se reši ja stvarno ne znam."

Niko od meštana koje smo sreli u Tešicama nije želeo da da komentar. Za ovo delo sumnjiči se žena V. J. protiv koje će, kako se navodi u saopštennju Pu u Nišu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Aleksincu, biti podneta krivična prijava.

Ona se sumnjiči da je tokom protekle nedelje pomoću zatrovane hrane otrovala više pasa čija je tela bacila u ovaj bunar gde se i sada nalaze.

Utvrđivanje krivice, međutim, jedan je deo problema. Drugi je bezbednost bunara po okolna domaćinstva.

"Taj bunar je isto zapušten, nije vidljiva voda u bunaru, ali je svakako reč o jednom vodozahvatu, reč je o podzemnim vodama i svakako ćemo u narednom periodu obavestiti i druge nadležne organe u smislu da se utvrdi da li je bezbedno taj objekat zatrpati ili je bitno prethodno očistiti objekat od svih tih leševa i bilo kog drugog otpada koji se možda tu nalazi jer je taj bunar bio sve vreme otvoren", ističe Anđelka Milošević, iz službe za inspekcijski nadzor opštine Aleksinac.

O tome da li je za ostala domaćinstva u selu bezbedno da koriste svoje bunare koji su istom vodozahvatu mišljenje bi dodaju, trebalo da da Institut za javno zdravlje.

Autor: S.M.