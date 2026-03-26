Horor u Nišu: Devojku (20) napao izujedao čopor pasa

Dvadesetogodišnja devojka zadobila je povrede nogu pošto je sinoć napao čopor pasa u Zetskoj ulici, u blizini bazena "Čair".

U Policijskoj upravi u Nišu kazali su da im je napad pasa prijavljen u 23,30 sati.

Devojci je nakon napada pasa, zbog ujeda, pomoć ukazana na hirurgiji Univerzitetskog kliničkog centra u Nišu.

Roditelji koji decu dovede na treninge na bazen, kao i na stadion "Čair", više meseci unazad upozoravali su na čopor pasa u tom delu grada.

Oni su na drušvenim mrežama pisali da moraju da prate decu do samih ulaznih vrata bazena, zbog straha da bi psi mogli da ih napadnu.

