MITROVIĆ POSETIO RODNI KRAJ SVOJIH PREDAKA: Svaki đak u Markovici dobio tablet i školski pribor, a školi uručena i VELIKA NOVČANA DONACIJA! (VIDEO)

Vlasnik i direktor Pink Media Group, Željko Mitrović, posetio je danas sa suprugom Milicom Osnovnu školu „Relja Kovačević“ u Markovici kod Lučana. Ova poseta bila je puna emocija, jer Mitrović potiče upravo iz ovog kraja, iz obližnjeg sela Negrišori.

Za školu koja obrazuje 28 učenika, Mitrović je obezbedio donaciju od milion dinara za tekuće potrebe, veliku interaktivnu digitalnu tablu, dok je svaki đak dobio lični tablet i kompletan školski pribor.

Željko Mitrović: "Emotivna struja me je prodrmala"

Obraćajući se prisutnima, Mitrović je iskreno priznao da ga je nedavni TV prilog njegovog prijatelja Darka Glišića podstakao na ovaj korak:

– Pre nekoliko dana videh Darka u selu Negrišori, odakle su moj pradeda, deda, otac, stričevi... Baba mi je bila iz Markovice, imamo ovde i neku zemlju. Posle tog Darkovog nastupa, prodrmala me je neka emotivna struja, ali i griža savesti. Više od dve decenije nisam dolazio ovde, jer brzina življenja nekada zaludi čoveka pa zaboravi svoje poreklo. Ali nikada nije kasno da se to popravi! – rekao je Mitrović.

On je istakao da je cilj ove akcije da deca u manjim sredinama imaju iste uslove kao i njihovi vršnjaci u velikim gradovima.

– Danas smo svim učenicima doneli tablete i veliku digitalnu tablu. U eri digitalizacije i veštačke inteligencije, želim da ovi preslatki klinci imaju sve uređaje kako bi mogli da rade i od kuće, da uče i da se bore da budu pametniji od AI tehnologija – poručio je vlasnik Pinka.

Darko Glišić: "Ovo govori o Željku kao osobi"

Ministar Darko Glišić, koji je bio inicijator ove posete, istakao je da ga je Željkov poziv te večeri prijatno iznenadio:

– Kada mi je zazvonio telefon to veče, mislio sam da će Željko da me grdi što mu "maltretiram" ekipe po terenu svaki dan. Umesto toga, rekao mi je da je rodom odavde i da želi da pomogne. Drago mi je da su mu proradile te emocije, to mnogo govori o njemu kao osobi. Nema raja bez rodnog kraja, a mi ćemo se zajedno potruditi da stvari u ovom kraju budu neuporedivo bolje – izjavio je Glišić.

IZNENAĐENJE KOJE JE ODVALILO EMOCIJE: Glišić uručio Mitroviću porodično stablo!

Najemotivniji trenutak usledio je kada je Darko Glišić, zajedno sa meštanima Negrišora, pripremio Željku poklon koji ga je potpuno iznenadio. Uručio mu je detaljno istraženo i ispisano porodično stablo familije Mitrović.

– Željko, ovi ljudi iz sela Negrišori, iz tvoje opštine Lučani, pripremili su ti jedno tvoje porodično stablo. Ovde su ti svi Mitrovići, sve su ispisali od najstarijih vremena. Ti verovatno znaš, ali evo, ovo su tvoji Mitrovići! – rekao je Glišić dok je Željku pokazivao dokument o njegovom poreklu.

Mitrović je sa suprugom Milicom pažljivo posmatrao stablo, vidno dirnut činjenicom da su koreni njegove porodice tako duboki i poštovani u dragačevskom kraju.

Pomoć za 100 porodica i velika ZADUŽBINA

Nakon posete školi, Mitrović je najavio da se velika humanitarna akcija pomoći ugroženim porodicama širi. Umesto planiranih 50, pomoć će ove godine dobiti čak 100 porodica sa četvoro i više dece, a prva na spisku je porodica iz ovog kraja koja ima čak osmoro mališana.

Kao najznačajniji projekat za budućnost, Mitrović je najavio nešto što će ostati trajno urezano u istoriju Lučana:

– Planiram da uradimo nešto veliko do kraja godine ili proleća. Izgradićemo jedan objekat koji će u nekom smislu biti zadužbina porodice Mitrović ovde u našem kraju – zaključio je Željko.

Autor: D.S.