Dačić čestitao Angelini Topić osvajanje srebrne medalje na Svetskom prvenstvu

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić čestitao je večeras srpskoj atletičarki Angelini Topić osvajanje srebrne medalje u skoku uvis na Svetskom prvenstvu u dvorani u Poljskoj.

"Od srca čestitam na sjajnom uspehu i osvojenoj srebrnoj medalji", naveo je Dačić u čestitki objavljenoj na Instagram nalogu dodajući da je njen rezultat "dokaz koliko se upornost, rad i vera u sebe uvek isplate".

"Hvala ti što svojim talentom, energijom i borbenošću donosiš radost i ponos Srbiji. Bravo, Angelina, Srbija je ponosna na tebe!", napisao je Dačić.

