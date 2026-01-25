AKTUELNO

Politika

'BRAVO' Dačić čestitao vaterpolistima Srbije na osvajanju zlatne medalje na EP

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić čestitao je večeras vaterpolo reprezentaciji Srbije na osvajanju zlatne medalje na Evropskom prvenstvu u Beogradu.

„Bravo za zlatne srpske Delfine. Verovali ste u sebe, ali i mi smo verovali u vas", napisao je Dačić u čestici.

On je naglasio da uspeh ne dolazi preko noći, već je rezultat upornosti, treninga, istrajnosti i odluke da se ne odustaje i kad je najteže.

"Vi ste to više puta pokazali i zato ste danas na tronu evropskog vaterpola. Neka vas talas uspeha nosi još mnogo, mnogo godina“, poručio je Dačić.

Autor: Marija Radić

#Evropsko prvenstvo

#Ivica Dačić

#Zlato

#vaterpolo

#čestitka

