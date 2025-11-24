Dačić čestitao tekvondistima: Vaše pobede su dokaz izuzetne posvećenosti, discipline i nesalomivog borbenog duha

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić čestitao je srpskim tekvondistima Andrei Bokan, Stefanu Takovu i Anđeli Šević povodom sjajnog uspeha na Evropskom prvenstvu u Švajcarskoj.

„Dragi Andrea, Stefane i Anđela, od srca vam čestitam na vrhunskom rezultatu i osvajanje dva evropska zlata i jednu bronzu, kojima ste na najbolji mogući način predstavili Srbiju. Vaše pobede su dokaz izuzetne posvećenosti, discipline i nesalomivog borbenog duha - poručio je Dačić i dodao:

Želim vam da nastavite ovim pobedničkim korakom na vašem putu uspeha i da još mnogo puta obradujete Srbiju.

Autor: Pink.rs