AKTUELNO

Politika

Dačić čestitao tekvondistima: Vaše pobede su dokaz izuzetne posvećenosti, discipline i nesalomivog borbenog duha

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić čestitao je srpskim tekvondistima Andrei Bokan, Stefanu Takovu i Anđeli Šević povodom sjajnog uspeha na Evropskom prvenstvu u Švajcarskoj.

„Dragi Andrea, Stefane i Anđela, od srca vam čestitam na vrhunskom rezultatu i osvajanje dva evropska zlata i jednu bronzu, kojima ste na najbolji mogući način predstavili Srbiju. Vaše pobede su dokaz izuzetne posvećenosti, discipline i nesalomivog borbenog duha - poručio je Dačić i dodao:

Želim vam da nastavite ovim pobedničkim korakom na vašem putu uspeha i da još mnogo puta obradujete Srbiju.
pročitajte još

'ČESTITAM NAŠIM TEKVONDISTIMA NA IZVANREDNOM USPEHU' Čestitka predsednika Vučića: Hvala vam što dostojno predstavljate našu zemlju!

Autor: Pink.rs

#Evropsko prvenstvo

#Ivica Dačić

#Tekvondisti

#čestitka

#Švajcarska

POVEZANE VESTI

Politika

'ČESTITAM NAŠIM TEKVONDISTIMA NA IZVANREDNOM USPEHU' Čestitka predsednika Vučića: Hvala vam što dostojno predstavljate našu zemlju!

Politika

MINISTAR DAČIĆ ČESTITAO ANGELINI TOPIĆ OSVOJENU SREBRNU MEDALJU: Simbol talenta, posvećenosti i pobedničkog duha koji krasi naš narod!

Ostali sportovi

'NASTAVITE DA NAS SVOJIM USPESIMA ČINITE PONOSNIM' Dačić čestitao Adriani Vilagoš osvajanje medalje

Ostali sportovi

Dačić čestitao Komarovu osvajanje zlata na EP u Bukureštu: Impresivnim nizom pobeda pokazao šampionski duh

Politika

Ministar Dačić čestitao Milošu Vučeviću: Poželeo mu uspeh

Društvo

'SRPSKI VATERPOLISTI PIŠU ISTORIJU ZLATNIM SLOVIMA' Dačić čestitao delfinima: Naši zlatni momci ostvarili su rezultat za PAMĆENJE