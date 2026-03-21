LESKOVAC DOBIO VREDNU DONACIJU: Fondacija Mozzart i „Žena uz ženu“ opremili odeljenje onkologije

U hodnicima Opšte bolnice u Leskovcu, gde se svakodnevno vode tihe i teške bitke zazdravlje, stigla je vest koja nosi olakšanje i nadu. Na adresu Službe onkologije stigla jenova medicinska oprema, rezultat saradnje Fondacije Mozzart i udruženja „Žena uzženu“. U okviru ove humanitarne akcije, bolnica je dobila EKG aparat i hvatač vena –uređaje koji će unaprediti svakodnevni rad medicinskog osoblja i omogućiti pacijentima bržu, sigurniju i precizniju dijagnostiku.

Za lekare i sestre to znači lakši pristup venama kod najosetljivijih pacijenata, dok EKGaparat donosi pouzdan uvid u stanje srca, što je od posebne važnosti u kompleksnom lečenju onkoloških bolesnika. Donaciju je uručila predsednica udruženja „Žena uzženu“ Ana Dornik, koja je ovom prilikom istakla značaj zajedništva i solidarnosti utrenucima kada su podrška i briga najpotrebniji.

Donirana medicinska oprema samo je nastavak zdravstvenog karavana FondacijeMozzart, koji je ove godine krenuo iz Svilajnca. Hitnoj službi Doma zdravlja doniran jeportabilni ultrazvučni aparat – savremeni uređaj koji već sada doprinosi brže mpostavljanju dijagnoza i efikasnijem zbrinjavanju pacijenata.

„Naš cilj je da tokom cele godine obiđemo zdravstvene ustanove širom Srbije i pomognemo tamo gde je pomoć najpotrebnija. Nakon Leskovca, planirane su donacije bolnicama u Valjevu, Užicu i Somboru, jer verujemo da ulaganje u zdravstvo znači ulaganje u budućnost svih nas“, poručila je Milica Čakajac iz Fondacije Mozzart.

Od Svilajnca do Leskovca, ovaj karavan ne donosi samo medicinsku opremu, već i poruku da zdravstveni sistem ne zavisi isključivo od institucija, već i od udruženja i fondacija koji su spremni da pomognu. Samo tokom prethodne godine zdravstvenim ustanovama širom naše zemlje Fondacija Mozzart je donirala medicinsku opremu čija vrednost premašuje 100.000 evra, a organizovani su i besplatni pregledi za građane u brojnim mestima. Humani karavan fondacije obišao je više od 20 gradova, a lekari su dobili savremene uređaje za zbrinjavanje najmlađih pacijenata, rad u operacionoj sali, opremu za laboratorije...

Porodilište Opšte bolnice „Stefan Visoki” u Smederevskoj Palanci dobilo je savremeni uređaj za transkutano određivanje bilirubina, koji omogućava brzo, lako i potpuno neinvazivno praćenje stanja najmlađih pacijenata, a Odeljenje ginekologije bogatije je za novi CTG aparat. Drugu godinu zaredom Fondacija Mozzart i udruženje „Heroine“ organizovali su karavan besplatnih pregleda štitne žlezde „Tvoja štitna, tvoj štit”, koji je za samo mesec dana obišao 14 gradova i prešao 4.512 kilometara, a lekari su obavili 3.567 besplatnih pregleda.

Autor: S.M.