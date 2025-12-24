Udruženje 'Uvek sa decom' i ove godine obradovalo je mališane koji će predstojeće praznike provesti na lečenju na Odeljenju onkologije u Pasterovoj

Udruzenje Uvek sa decom i ove godine je obradovalo mališane koji će predstojeće praznike provesti na lečenju na odeljenju onkologije u Pasterovoj. Nekadašnji bokser i član udruženja, Marko Nikolić, od prošle godine dobio je pojačanje u vidu mlade džudistkinje Đurđe Milojković (11) iz džudo kluba Vinča koja je izrazila želju da se uključi u humanitarne aktivnosti.



Podsetimo, Nikolić je na svim mečevima sakupljao pomoć za najmlađe, a do sada je organizovao sa prijateljima i humanitarnu vožnju biciklom do Ostroga, Banja Luke i Kosova i Metohije.

- Rado sam prihvatio Đurđin poziv i ona mi je kao mlađa sestra. Zahvaljujući boksu stekao sam mnogo prijatelja koji se rado odazivaju našim akcijama i ovom prilikom želim svima iskreno da se zahvalim. Danas smo odneli paketiće za decu koja se leče na onkologiji u Pasterovoj, a već 30. decembra odnećemo novogodišnje paketiće i mališanima na onkološkom odeljenju Instituta za majku i dete. Takođe, 25 paketića biće poslato Centru „Podrži me“ iz Kosovske Mitrovice, koji brine o deci sa posebnim potrebama. U toku januara planiramo da posetimo i jednu osnovnu školu u Kosovskoj Kamenici i obradujemo tamošnje osnovce, jer smatramo da je važno da praznična radost i podrška stignu do svakog deteta – kaže Nikolić.

Udruženje Uvek sa decom godinama pruža sveobuhvatnu podršku deci i mladima koji se leče od raka, kao i njihovim porodicama. Kroz psihosocijalne programe, kreativne radionice, edukacije, kampove i kontinuiranu pratnju tokom i nakon lečenja, udruženje radi na tome da svako dete dobije podršku, sigurnost i prostor za oporavak i razvoj. Misija udruženja je da deci vrati snagu i osmeh, a porodicama pruži razumevanje i osećaj zajedništva u najtežim trenucima.

Posebnu prazničnu aktivnost predstavlja program „Licenca za Deda Mraza“. Licencirani Deda Mrazevi su ljudi dobre volje — učesnici i donatori koji, na poziv udruženja, pripreme novogodišnje poklone za decu na onkološkom lečenju i decu koja su završila svoje lečenje. Kao znak zahvalnosti za njihovu humanost, posvećenost i radost koju donose mališanima, udruženje im dodeljuje zvaničnu Licencu za Deda Mraza.

Ovaj program simbolično povezuje zajednicu, širi solidarnost i osigurava da svako dete oseti prazničnu čaroliju i podršku — jer nijedno dete ne bi trebalo da ostane samo

Autor: D.Bošković