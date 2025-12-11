Vučić: Ove godine u Srbiji će početi vojni rok od 75 dana

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da će ove godine u Srbiji biti vraćen obavezni vojni rok od 75 dana.

"Uradićemo to brzo. Ove godine će krenuti vojni rok od 75 dana, ako se ne varam'', rekao je Vučić za Prvu.

Na pitanje kako komentariše dodatno naoružavanje Hrvatske, Vučić je ocenio da je hrvatska vojska "izuzetno jaka".

''Svaka čast. Ulaže se ogroman novac. Pokrenuli su i redovan vojni rok pre nas'', rekao je Vučić.

On je naveo i da je tenk ''Leopard 2'' koji su kupili najbolji tenk na svetu.

"Bolji je od ruskih tenkova, bolji od svih naših tenkova i nema nikakve sumnje da je to ogromna prednost'', dodao je on i čestitao Hrvatskoj na kupovini 44 tenka, jer je to, kako je rekao, ogromna stvar.

Istakao je i da će Srbija nastaviti da radi na dodatnoj zaštiti.

''Ja danas ne bih kupio toliko tenkova. To su izuzetni tenkovi, ali kupovao bih nešto drugo, kao što i kupujemo nešto drugo. Ja čestitam, Hrvatska ima izuzetno snažnu armiju'', dodao je on.

Kako je naveo, ne zna na šta se Hrvatska sprema, imajući u vidu vojni savez sa Prištinom i Tiranom.

''Svi u okruženju su članice NATO-a ili na putu u NATO. Ne postoji niko drugi osim Srbije i Austrije, koja je samo formalno vojno-neutralna. Ne verujem da se spremaju da napadnu Austriju'', dodao je on.

Kako je naveo, Srbija ima značajnu prednost kada su u pitanju ''guseničari'', flota lovaca, vazduhoplova i bombardera.

''I u helikopterima smo snažniji, bićemo još snažniji. A u protivavionskoj ili protivvazduhoplovnoj odbrani smo takođe snažniji'', dodao je on.