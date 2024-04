DETALJAN VODIČ ZA PREDSTOJEĆE PRAZNIKE - Ovo su neradni dani, vremenska prognoza i dokumenta koja ne smete da zaboravite

Građani Srbije u niskom startu dočekuju prvomajske i uskršnje praznike koji su ove godine spojeni, pa nas od srede 1. do ponedeljka 6. maja zvanično očekuje šest vezanih neradnih dana.

E sad, to je sve tako na papiru, dok će u praksi jedni morati da rade i imaće tek po nekoliko slobodnih dana (za rad na državni praznik isplaćuju se duple dnevnice, pa tako negde ima i dobrovoljaca koji će za rad biti dodatno plaćeni), drugi će napraviti “konstrukciju”, te će u dogovoru sa poslodavcima “ćapnuti” još prethodni ponedeljak i utorak i dobiti mini odmor od deset dana.

Neverovatno: Šest vezanih neradnih dana

Na šest neradnih dana mogu da računaju svi zaposleni u državnim, gradskim i opštinskim službama, javnim preduzećima, bankama i poštama, ali i vrtićima koji će biti zatvoreni, pa će roditelji koji budu radili morati da se snalaze kako znaju i umeju.

A sve se idealno spojilo sa đačkim raspustom pošto će učenici osnovnih i srednjih škola biti na odmoru od subote 27. aprila pa sve do utorka 7. maja kada će se vratiti u školske klupe.

S obzirom da se ovakve situacije retko događaju, nije čudo što su mnogi počeli sa planiranjem putovanja, u zemlji ili inostranstvu, još početkom 2024, pa bi mogao da bude oboren rekord iz 2022. godine kada je prema izjavama zvaničnika tokom uskršnjih praznika više od 750.000 građana Srbije boravilo u inostranstvu!

A ako se na njih dodaju stotine hiljada koji će odmarati negde u domovini, jasno je da će sigurno više od milion ljudi iskoristiti praznike za kraći ili duži mini odmor.

Prema saznanjima “Blica”, interesovanje putnika za aranžmane tokom prvomajskih i uskršnjih praznika je u odnosu na prošlu godinu povećano za čak 40 odsto!

I evropske metropole i domaće destinacije

- Građani su više nego prošle godine zainteresovani za putovanja. Ljudi se u ovom periodu odlučuju za evropske gradove, poput Istanbula, Atine, Temišvara, Sofije, Budimpešte, Praga, Beča i severne Italije - rekao je nedavno direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija (JUTA) Aleksandar Seničić.

Kako je napomenuo, to su ujedno i najtraženiji aranžmani, kao i putovanja u okruženju, poput Trebinja, Sarajeva, Banjaluke, Skoplja.

- Tu su i destinacije u Srbiji koje su najpovoljnije. Očekuje se da će kapaciteti na “porodičnim” planinama, poput Zlatibora, Tare, Rudnika i Zlatara biti popunjeni, kao i u banjama u Srbiji. Banje i planine su mesta gde će ljudi boraviti tokom predstojećih praznika. Stekli smo naviku, osim evropskih gradova, da putujemo i po našoj zemlji - navodi Seničić, uz napomenu da su rasprodati tokom praznika i čarter-letovi za Egipat.

Neko voli avionom, a neko autobusom

Kako saznajemo veliko interesovanje za putovanja nije slučajno, tako je uvek kada praznici “kače” vikend, kada može da se uzme više slobodnih dana. Građani najviše putuju na tri do šest dana, u zemlji i inostranstvu, a skoro je podjednako interesovanje za autobuski i avionski prevoz.

- Velika potražnja je za Lisabonom pošto je to nešto novo u ponudi, odnosno postoji sada redovna avionska linija. Građani su takođe jako zainteresovani za Istanbul, Valensiju, Barselonu i sve druge gradove za koje imamo redovne linije kojima mogu direktno da putuju do željene destinacije – istakao je Milan Lainović iz JUTA. On je posebno skrenuo pažnju na - domaću ponudu.

Gradovi će ostati avetinjski prazni

- Ove godine su u našoj zemlji posebno zanimljivi i aktuelni gradovi, jer su u celoj Srbiji turističke organizacije uradile jednu jako dobru stvar i pripremile ih za dolazak gostiju. Putnicima su naši gradovi bliži i putovanje u zemlji im je jeftinije. Obično se radi o ponudi sa dve do tri noći.

Oni koji se ipak odluče za ostanak kod kuće, poneki slobodan dan moći će da iskoriste na omiljenim izletištima, kao što su Beograđanima Ada Ciganlija ili Avala, Vojvođanima Fruška Gora, Palić ili Deliblatska peščara poznata i kao Evropska Sahara, a nisu isključeni ni izleti na Goč ili Srebrno jezero...

Kako trenutno stoje stvari, gradovi će tokom prvomajskih i uskršnjih praznika biti - avetinjski prazni.

Neke od ponuda

Lisabon (avion) tri noćenja 658 evra

Istanbul (avion) tri noćenja 439 evra

Istanbul (autobus) tri noćenja 195 evra

Barselona (avion) tri noćenja 659 evra

Temišvar (autobus) jedno noćenje 69 evra

Temišvar (autobus) dva noćenja 99 evra

Prag (autobus) tri noćenja 149 evra

Beč (autobus) tri noćenja 229 evra

Budimpešta (autobus) dva noćenja 149 evra

Spremite ove dokumente: pasoše, lične karte, vozačke, osiguranje...

Pre pripreme samog putovanja proverite prvo da li imate sva neophodna dokumenta sa važećim datumima: pasoš, ličnu kartu, vozačku dozvolu, saobraćajnu dozvolu, eventualno putno i zdravstveno osiguranje, pa čak i saglasnost roditelja za vođenje dece van granica Srbije.

Za ulazak u određene zemlje svi punoletni građani mogu koristiti samo ličnu kartu, iako mogu putovati i uz pasoš. To su Crna Gora, Severna Makedonija, Bosna i Hercegovina i Albanija. Za sve ostale zemlje neophodno je poneti pasoš. Bitno je napomenuti da određene zemlje ne dopuštaju ulazak ukoliko vam pasoš ističe za manje od tri meseca.

U slučaju da vam je stara vozačka dozvola istekla možete imati sa sobom potvrdu o produžetku roka trajanja stare. Međutim, dešavalo se da pojedini putnici budu vraćeni sa crnogorske i mađarske granice, zato proverite rok trajanja na vreme. Ako putujete sopstvenim vozilom proverite da li ste spakovali i saobraćajnu dozvolu.

Ukoliko dete do 16 godina treba da putuje van granica naše zemlje bez jednog ili oba roditelja, za to ćete morati da nabavite saglasnost za putovanje maloletnog lica u inostranstvo, u suprotnom, ono može biti sprečeno da uđe u zemlju u koju je krenulo.

Konačno, nije naodmet imati putno osiguranje koje će vas u slučaju nezgode zaštiti od neplaniranih troškova.

Vremenska prognoza za praznike

Vreme tokom prvomajskih i uskršnjih praznika će, prema poslednjoj vremenskoj prognozi meteorologa, biti promenljivo sa povremenom kišom slabijeg ili umerenog intenziteta. Dakle, niti ćemo imati 30 stepeni kao s kraja marta i početka aprila, niti će biti nekog ekstra hladnog talasa početkom maja. A sve ostalo je moguće!

- Deluje da je negde posle 26. aprila pred nama stabilizacija i umereno otopljenje, te bi sam kraj aprila i početak maja doneli prave prolećne temperature uz maksimume do oko 25 stepeni Celzijusa. Posle 2. maja deluje da ponovo ulazimo u period nestabilnog, a od 4. maja i svežijeg vremena - kaže meteorolog amater Marko Čubrilo, uz napomenu da su moguće promene u narednom periodu.

Slični su podaci i Republičkog hidrometeorološkog zavoda u njihovoj mesečnoj prognozi.

“Od 29. aprila do 5. maja temperatura u većem delu Srbije biće u granicama proseka, iznad proseka samo u Sremu, Južnom Banatu i Južnoj Bačkoj. Minimalna temperatura kretaće se od 7 do 14 stepeni, a maksimalna od 19 do 25 stepeni”, stoji na sajtu RHMZ.

- Pri samom kraju aprila imaćemo porast temperature. Ne bi išlo do 30 stepeni, već oko 25 stepeni. Za prvomajske praznike realnije je da temperatura bude oko 20 stepeni, čak i malo niže. Neće biti mnogo toplo kao u prvoj polovini aprila - rekao je nedavno meteorolog Slobodan Sovilj. Ipak, tu je i napomena u prognozi RHMZ da će sedmodnevna suma padavina biti iznad višegodišnjeg proseka, od 10 do 20 litara po metru kvadratnom, a lokalno i 30/m2.

Vremenska prognoza po gradovima

Solun

Temperatura 26-27 stepeni

Mestimično sunčano, retki oblaci

Istanbul

Temperatura 22-23 stepena

Mestimično sunčano, retki oblaci

Beč

Temperatura 22-23 stepena

Smena sunca i oblaka, moguća slaba kiša

Budimpešta

Temperatura 24-25 stepena

Mestimično sunčano, retki oblaci

Venecija

Temperatura 19-20 stepeni

Smena sunca, oblaka i povremene kiše

Atina

Temperatura 26-27 stepeni

Sunčano vreme i prilično toplo