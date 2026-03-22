VOJSKA SRBIJE OBEZBEĐUJE KLJUČNU STANICU GASOVODA TURSKI TOK! Mladen Mijatović sa lica mesta: Cilj je da se svaka PRETNJA otkrije i neutrališe u najranijoj fazi (FOTO)

Pripadnici Vojske Srbije obezbeđuju kompresorsku stanicu Velika Plana u Žabarima, objekat kritične infrastrukture i najznačajniji deo gasovoda Turski tok u našoj zemlji, kojim se ruski gas transportuje od Turske do Mađarske.

Ekipa Nacionalnog dnevnika, na čelu sa reporterom Mladenom Mijatovićem, bila je na licu mesta sa pripadnicima Vojske Srbije.

Kompresorska stanica magistralnog gasovoda Turski tok u Žabarima, kao strateški značajan objekat i čvorište međunarodnog energetskog sistema, nalazi se pod posebnim merama zaštite na osnovu odluke vrhovnog komandanta Oružanih snaga i predsednika Republike Srbije o upotrebi snaga bezbednosti u zaštiti objekata kritične infrastrukture, kao i naređenja načelnika Generalštaba Vojske Srbije.

Major Predrag Ljutič ističe da je cilj obezbeđivanja ovog objekta taj da se omogući stabilno snabdevanje gasom.

- Cilj je obezbeđenje objekta od eventualnih iznenađenja i oštećenja na trasi magistralnog gasovoda, kako bi se osigurali stabilno snabdevanje gasom i nesmetano funkcionisanje sistema - rekao je Ljutić.

Pripadnici 72. brigade za specijalne operacije obezbeđuju ovaj strateški objekat sa stacionarnih tačaka, pešačkim patrolama, kvadovima i dronovima, uz korišćenje adekvatnog naoružanja, tehnike i vozila.

Raketna baterija za protivvazduhoplovna dejstva iz sastava 250. raketne brigade, naoružana sistemom HK-17E, angažovana je 24 časa dnevno na protivvazdušnoj odbrani kompresorske stanice od nacionalnog značaja.

Kapetan prve klase Igor Stanković, kaže da su znatno unapređene sposobnosti otkrivanja i neutralisanja različitih tipova pretnji iz vazdušnog prostora.

- Opremanjem 250. raketne brigade novim raketnim sredstvima i intenzivnom obukom ljudstva, znatno su unapređene sposobnosti otkrivanja i neutralisanja različitih tipova pretnji iz vazdušnog prostora - rekao je Stanković.

Vojska Srbije prati savremene trendove, imajući u vidu da se sredstva napada iz vazduha stalno razvijaju, čime se povećava spektar potencijalnih opasnosti po objekte od posebnog značaja.

- Borbene mogućnosti raketnog sistema HK-17E omogućavaju brzo otkrivanje i uništavanje različitih ciljeva uz maksimalnu efikasnost - dodaje Stanković.

Pripadnici Vojske Srbije angažovani su na zaštiti kompresorske stanice, koja predstavlja srce gasovodnog sistema dužine oko 400 kilometara kroz Srbiju.

Reporter Nacionalnog dnevnika Mladen Mijatović kaže da je preventiva glavni fokus pripadnika vojske Srbije na ovom terenu.

- Pravovremeno otkrivanje pretnji, kontrola pristupa objektu, kao i protivdiverziona i protivvazdušna zaštita, fokus su rada pripadnika vojske Srbije na ovom terenu. Cilj je da se svaka pretnja otkrije i neutrališe u najranijoj fazi - kaže Mijatović.

Pristup, snimanje i fotografisanje kompresorske stanice, kao vitalnog strateškog objekta, dozvoljeni su samo uz posebne dozvole.

- Naše prisustvo ne treba da brine građane. Ovde smo u službi njihove bezbednosti i zaštite ovog objekta, kao i nesmetanog funkcionisanja energetskog sistema Republike Srbije - rekao je Ljutić.

Gasovod Turski tok predstavlja ključnu energetsku rutu za Srbiju i jugoistočnu Evropu, a našoj zemlji obezbeđujući značajan nivo energetske stabilnosti.

Autor: Iva Besarabić