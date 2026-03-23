I SUNCE I OBLACI, a temperatura PROLEĆNA! Poznato i kada se očekuje zahlađenje

U Srbiji će biti umereno do potpuno oblačno, u brdsko-planinskim predelima ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom, a na visokim planinama uz slab sneg i temperature od 1 do 16 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren vetar istočnih pravaca.

U Beogradu će biti umereno do pretežno oblačno i uglavnom suvo, uz slab i umeren jugoistočni vetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 15 stepeni Celzijusa.

Temperature do 18 stepeni zadržaće se do četvrtka kada se očekuje zahlađenje i naoblačenje sa kišom, a u košavskom području i planinskim predelima predviđa se jak i olujni južni i jugoistočni vetar.

