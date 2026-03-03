I OBLACI I SUNCE: Tokom poslepodneva moguća kiša, a evo kako će boti narednih dana

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a u brdsko-planinskim predelima jugozapadne Srbije posle podne je moguća kratkotrajna kiša, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab do umeren vetar, promenljiv. Najniža temperatura će se kretati od minus dva do šest stepeni, a najviša od 16 do 19 stepeni Celzijusa.

U Beogradu će biti promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Duvaće slab, promenljiv vetar. Najniža temperatura će se kretati od tri do šest stepeni, a najviša oko 18 stepeni.

U Srbiji će naredne sedmice u većini dana biti pretežno sunčano, povremeno uz promenljivu oblačnost, samo se u sredu uveče na zapadu i jugozapadu, a u četvrtak i u ostalim krajevima očekuje se prolazno naoblačenje uz manji pad temperature, koje će mestimično usloviti kišu ili lokalne pljuskove, uglavnom u brdsko-planinskim predelima. U jutarnjim satima biće prohladno, tek ponegde sa slabim mrazem, a u toku dana relativno toplo.

Biometeorološka prognoza:

Nastavlјa se period povolјne biometeorološke situacije. Meteoropatske reakcije se mogu javiti u blagoj formi.

