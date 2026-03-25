I DO 20 STEPENI! Smena sunca i oblaka, moguća je kiša, a onda se VRAĆA ZIMA

U Srbiji će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a posle podne u brdsko-planinskim predelima i sa veoma retkom pojavom slabe i kratkotrajne kiše, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće vetar, pre podne slab promenljiv, posle podne i umeren jugozapadni i južni.

Najniža temperatura biće od jedan do sedam, a najviša od 15 do 20 stepeni.

U Beogradu će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Najniža temperatura od četiri do sedam, a najviša oko 19 stepeni.

U četvrtak će i dalje biti toplo, ujutro i pre podne naglo pojačanje južnog i jugoistočnog vetra, a posle podne i uveče značajna promena vremena - naoblačenje s kišom, prvo u zapadnoj polovini Srbije. Vetar će do kraja dana oslabiti, a uveče i u toku noći ka petku očekuje se i zahlađenje uz prelazak kiše u sneg u planinskim predelima i uz širenje padavinske zone i na ostale krajeve Srbije.

U petak oblačno i osetno hladnije s kišom, na planinama sa snegom uz stvaranje i povećanje visine snežnog pokrivača i pojačan severozapadni vetar.

Očekuje se od 10 do 25 milimetra kiše, u delovima zapadne, centralne, istočne i jugoistočne Srbije od 30 do 40.

U planinskim predelima od 15 do 30 centimetara snega.

Od subote pretežno oblačno i hladno, povremeno i vetrovito, sa čestom kišom, na planinama sa snegom uz povećanje visine snežnog pokrivača.

Biometeorološka prognoza za sredu, 25. mart:

Relativno nepovolјna biometeorološka situacija za većinu hroničnih bolesnika. Oprez se savetuje astmatičarima i cerebrovaskularnim bolesnicima. Bolovi u mišićima i neraspoloženje su mogući kao meteoropatske reakcije.

Autor: S.M.