Tri policajca danas kreću na humanitarno hodočašće od Beograda do Ostroga, skoro 480 kilometara

Policajci Vladica Mitić, Marko Dabižljević i Marko Mitić krenuće danas na humanitarno hodočašće od Beograda do manastira Ostrog - putovanje od gotovo 480 kilometara, kako bi prikupili pomoć za lečenje Sofije Laković i Feđe Alkovića.

Policajac Vladica Mitić izjavio je za Tanjug da je sve spremno za današnji polazak, koji je planiran iz Hrama Sv. Jovana Krstitelja na Labudovom Brdu.

- Krećemo u sedam sati iz hrama Svetog Jovana na Labudovom Brdu. U 6.50 je okupljanje, u 07 je moleban. Nadam se da ćemo oko 7.30 da krenemo - rekao je Mitić.

On je naveo da je ruta unapred definisana i da će prve deonice obuhvatiti više desetina kilometara dnevno.

Policajac Marko Dabižljević rekao je da su pripreme u toku i da obuhvataju i duhovni aspekt.

- Pripremamo se svakodnevno, takav nam je posao. Svakodnevno trčanje, molitva, post - rekao je on.

Kako je rekao, na ovu ideju su došli prošle godine, kada se prethodno hodočašće završilo.

- Odlučili smo da polazak bude ponedeljak 23. mart, baš kada je rođen moj sin. Ispostavilo se, kada smo odlučili da ćemo šetati za malu Sofiju, otišli smo da je upoznamo i roditelji su nas pitali kada planirate, mi smo rekli 23. marta. I oni su ljudi zaplakali i rekli da li je moguće da krećete baš kada je rođena Sofija - dodao je on.

Policajac Marko Mitić rekao je da je ovakav način skupljanja humanitarne pomoći postala tradicija.

- Ovo je naša tradicija, već treću godinu zaredom skupljamo novac onima kojima je potrebna pomoć i naredne godine i svaki put ćemo ići. Svake godine ćemo ići da sakupimo za našu decu novac - dodao je on.

Autor: S.M.