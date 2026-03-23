AKTUELNO

Društvo

Tri policajca danas kreću na humanitarno hodočašće od Beograda do Ostroga, skoro 480 kilometara

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: MUP Srbije

Policajci Vladica Mitić, Marko Dabižljević i Marko Mitić krenuće danas na humanitarno hodočašće od Beograda do manastira Ostrog - putovanje od gotovo 480 kilometara, kako bi prikupili pomoć za lečenje Sofije Laković i Feđe Alkovića.

Policajac Vladica Mitić izjavio je za Tanjug da je sve spremno za današnji polazak, koji je planiran iz Hrama Sv. Jovana Krstitelja na Labudovom Brdu.

- Krećemo u sedam sati iz hrama Svetog Jovana na Labudovom Brdu. U 6.50 je okupljanje, u 07 je moleban. Nadam se da ćemo oko 7.30 da krenemo - rekao je Mitić.

On je naveo da je ruta unapred definisana i da će prve deonice obuhvatiti više desetina kilometara dnevno.

Policajac Marko Dabižljević rekao je da su pripreme u toku i da obuhvataju i duhovni aspekt.

- Pripremamo se svakodnevno, takav nam je posao. Svakodnevno trčanje, molitva, post - rekao je on.

Kako je rekao, na ovu ideju su došli prošle godine, kada se prethodno hodočašće završilo.

- Odlučili smo da polazak bude ponedeljak 23. mart, baš kada je rođen moj sin. Ispostavilo se, kada smo odlučili da ćemo šetati za malu Sofiju, otišli smo da je upoznamo i roditelji su nas pitali kada planirate, mi smo rekli 23. marta. I oni su ljudi zaplakali i rekli da li je moguće da krećete baš kada je rođena Sofija - dodao je on.

Policajac Marko Mitić rekao je da je ovakav način skupljanja humanitarne pomoći postala tradicija.

- Ovo je naša tradicija, već treću godinu zaredom skupljamo novac onima kojima je potrebna pomoć i naredne godine i svaki put ćemo ići. Svake godine ćemo ići da sakupimo za našu decu novac - dodao je on.

Autor: S.M.

#Beograd

#Humanost

#Ostrog

#Policija

#hodočašće

POVEZANE VESTI

Extra

Pešačio od Nemačke do Ostroga: Milan je stavio ranac na leđa, pa bosonog krenuo na put dug 1.400 kilometara

Domaći

Prošle smo kroz MRTVU ŠUMU! Jezivo svedočanstvo Mine Vrbaški, ovako se sa majkom borila protiv ZLIH SILA na hodočašću do Ostroga: Smetale smo tim duša

Domaći

MNOGO MI JE KRIVO! Mina Vrbaški PREKINULA HODOČAŠĆE, oglasila se: Moram sve da vas obavestim...

Društvo

Porodica 24 sata zavejana na Vlasinskom jezeru: Pomoć stigla u poslednji čas

Domaći

NA PUT OD GRČKE NIJE KRENUO SAM! Nikola Rokvić otkrio ko mu pomaže na putu: POJEDINAC NE MOŽE NIŠTA SAM!

Društvo

TROJICA PRIPADNIKA MUP-A KRENULA NA HODOČAŠĆE Pešače više od 720 kilometara da bi pomogli 'deci leptirima' (FOTO)