Porodica 24 sata zavejana na Vlasinskom jezeru: Pomoć stigla u poslednji čas

Policajci Marko Petrović i Miloš Mitić iz Stanice granične policije Strezimirovci uspeli su da se probiju do zavejanog vikend naselja na Vlasinskom jezeru i spasu tročlanu porodicu.

Put do vikendice usled neprestanih snežnih padavina bio je potpuno zavejan. Majka, otac i ćerka nadali su se da će se vreme "smiriti" ali ujutru je bilo još gore.

Struje nije bilo, a žena je uspela da poslednji poziv s mobilnog telefona, čija je baterija već bila pri kraju uputi policiji.

Bez odlaganja, Marko i Miloš krenuli su ka zavejanom naselju, probijajući se kroz smetove.

Na umu im je bilo da je u kući i maloletna devojčica i čovek, srčani bolesnik bez terapije.

- Porodica je bezbedno evakuisana i prevezena do Surdulice, gde im je, obezbeđen dalji prevoz. Kada je pomoć najpotrebnija, policija ne pita čija je nadležnost, već gde je čovek. Ova intervencija je još jedan primer da policijska uniforma ne nosi samo ovlašćenja, već i odgovornost, solidarnost i brigu - piše u saopštenju MUP.

Autor: S.M.