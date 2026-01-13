AKTUELNO

Društvo

Porodica 24 sata zavejana na Vlasinskom jezeru: Pomoć stigla u poslednji čas

Izvor: Pink.rs/Informer, Foto: Tanjug/Vlada Republike Srbije/Slobodan Miljević ||

Policajci Marko Petrović i Miloš Mitić iz Stanice granične policije Strezimirovci uspeli su da se probiju do zavejanog vikend naselja na Vlasinskom jezeru i spasu tročlanu porodicu.

Put do vikendice usled neprestanih snežnih padavina bio je potpuno zavejan. Majka, otac i ćerka nadali su se da će se vreme "smiriti" ali ujutru je bilo još gore.

Struje nije bilo, a žena je uspela da poslednji poziv s mobilnog telefona, čija je baterija već bila pri kraju uputi policiji.

Bez odlaganja, Marko i Miloš krenuli su ka zavejanom naselju, probijajući se kroz smetove.

Na umu im je bilo da je u kući i maloletna devojčica i čovek, srčani bolesnik bez terapije.

- Porodica je bezbedno evakuisana i prevezena do Surdulice, gde im je, obezbeđen dalji prevoz. Kada je pomoć najpotrebnija, policija ne pita čija je nadležnost, već gde je čovek. Ova intervencija je još jedan primer da policijska uniforma ne nosi samo ovlašćenja, već i odgovornost, solidarnost i brigu - piše u saopštenju MUP.

Autor: S.M.

#Mećava

#Pomoć

#Sneg

#Zima

#vlasinsko jezero

POVEZANE VESTI

Društvo

HEROJI MARKO I MILOŠ ODUŠEVILI SRBE! Kroz smetove do života - Policajci spasili porodicu zavejanu više od 24 sata

Društvo

KOLAPS NA GRANICAMA: Teretnjaci čekaju i do 4 SATA, na Batrovcima kilometarske kolone!

Hronika

TRAGEDIJA KOJA JE ZAVILA SRBIJU U CRNO! Potresna scena na mestu gde je poginula CELA PORODICA: Sveće, cveće i medvedić za mališana (VIDEO+FOTO)

Društvo

Spasena porodica iz Rusije! Navigacija majku i dvoje male dece odvela pravo u SNEŽNE NANOSE

Društvo

Na graničnim pralazima teretna vozila čekaju i do dva sata: Ovo je stanje na ostalim prelazima

Svet

UŽAS U VRTIĆU Devojčica (2) legla da spava, kad je vaspitačica došla da je probudi VIDELA JE DA NE DIŠE