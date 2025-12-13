UŽAS U VRTIĆU Devojčica (2) legla da spava, kad je vaspitačica došla da je probudi VIDELA JE DA NE DIŠE

Lekari su pokušali reanimaciju, ali nisu uspeli da spasu dete.

Dvogodišnja devojčica preminula je u jednom vrtiću u Tivoliju, nadomak Rima, nakon što je zaspala i više se nije probudila. Tragedija se dogodila tokom redovnog boravka dece u ustanovi, a uprkos brzoj reakciji zaposlenih i hitne pomoći, lekari su po dolasku u bolnicu mogli samo da konstatuju smrt.

Kako prenosi portal RomaToday, jedna od vaspitačica krenula je po devojčicu kako bi je predala roditeljima, ali je tada primetila da se dete ne budi. Odmah je pozvana hitna pomoć, koja je po dolasku pokušala reanimaciju i potom devojčicu prevezla u Urgentni centar bolnice San Đovani Evangelista u Tivoliju.

Nažalost, uprkos svim naporima lekara, detetu nije bilo spasa. O slučaju je obavešteno tužilaštvo u Tivoliju, koje je naložilo obdukciju kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti. Istraga je u toku, a za sada nema zvaničnih informacija o eventualnim zdravstvenim problemima ili drugim okolnostima koje su dovele do tragedije.

Autor: S.M.