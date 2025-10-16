'POZVALA ME I REKLA DA SE MALIŠAN UTOPIO' Detalji pogibije dečaka kod Kraljeva: Upao u bazen za navodnjavanje, nije mu bilo spasa

Dečak star 5 godina tragično je preminuo danas u naselju Ratina kod Kraljeva nakon što je upao u bazen za navodnjavanje. Lekari nisu uspeli da ga spasu uprkos hitnoj pomoći.

Dečak star 5 godina poginuo je danas nešto pre 17 časova u naselju Ratina kod Kraljeva. Prema prvim informacijama, do tragedije je došlo kada je mališan upao u bazen za navodnjavanje.

Meštani Ratine s nevericom su saznali da se danas popodne u bazenu za navodnjavanje utopio dečak.

- Pozvala me je jedna mama i samo mi rekla se u bazenu utopio mališan, koji je sa našom decom išao u vrtić. Kao da me grom pogodio, mnogo sam se potresla. Bio je divno dete, družio se s mojom decom, dolazili su kod nas kući - rekla je uplakana prijateljica porodice koja je izgubila sina.

Bazen za navodnjavanje kod plantaža borovnica

Meštani Ratine danas oko 17 časova uznemirili su se kada su odjednom videli policiju i Hitnu pomoć kako sa sirenama jure kroz naselje.

- Dovela sam sina iz škole oko 17 časova, a onda sam kroz prozor videla da su proletela kola hitne i policije. U tom trenutku me zove komšinica da pita da li znam šta se dogodilo. Mislile smo da je neka saobraćajna nesreća u pitanju, a onda smo čule da je dete upalo u bazen. Sada čujem da se utopio mališan kog poznajem. Kažu da je upao u bazen za navodnjavanje koji se nalazi na placu porodice dečaka, zajedno sa plantažom borovnica. Mnogo sam potresena, mi se ovde svi poznajemo i deca nam zajedno idu u školu - kaže meštanka Ratine.

Podsetimo, dečak je kolima hitne pomoći prevezen u Zdravstveni centar Studenica, ali uprkos pokušanoj reanimaciji i borbi lekara, došlo je do smrtnog ishoda.

Autor: Pink.rs