AKTUELNO

Društvo

OPŠTINA VOŽDOVAC I 'SRBIJAŠUME' U ZAJEDNIČKOJ MISIJI OČUVANJA ŽIVOTNE SREDINE: Na Avali, dragulju Beograda, posađena nova stavla, uz snažnu poruku predsednice opštine Jakšić (VIDEO)

Izvor: Dnevnik, Foto: Dnevnik.rs/Video plus printscreen ||

Opština Voždovac i Javno preduzeće "Srbijašume" obeležili su zajedno Dan šuma na Avali, gde su posađena nova stabla.

Predsednica opštine Voždovac Bojana Jakšić istakla je da su Avala, i sve šume koje potpadaju pod opštinu Voždovac, veoma važne i značajne.

- Trudimo se da čuvamo šume, da zajedno u saradnji sa JP „Srbijašume“ održavamo sva izletišta i sve ono što se nalazi na našoj teritoriji, jer je to za naše građane veoma važno. Avala je simbol Beograda i lokacija gde najčešće dolaze turisti. Ona je naš dragulj. Sadnja današnjih stabala je od izuzetnog značaja za nas, a mi ćemo se truditi da zajedno brinemo i čuvamo o njima kako bismo ih sačuvali za buduće generacije i zaštitili životnu sredinu - poručila je Jakšić.

Autor: Pink.rs

#Avala

#Bojana Jakšić

#Srbijašume

#dan šuma

#stabla

