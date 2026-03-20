(VIDEO) PREDSEDNICA OPŠTINE VOŽDOVAC BOJANA JAKŠIĆ URADILA PREGLED NA DAN BORBE PROTIV KARCINOMA DOJKE Poslala snažnu poruku svim ženama

Predsednica Opštine Voždovac Bojana Jakšić odazvala se danas na akciju Doma zdravlja i uradila pregled na Nacionalni dan borbe protiv karcinoma dojke.

Ovim putem predsednica opštine je istakla da smatra da je obaveza svake žene, svake Voždovčanke, da se odazove ovakvom pozivu i akciji Doma zdravlja „Voždovac“, pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja.

-Preventiva i preventivni pregledi su pola zdravlja. Važno je da svaka žena uradi svoj mamografski pregled, ultrazvuk i bude sigurna da je zdrava. Pored posla i porodice najčešće zaboravimo na svoje zdravlje. Ako mi budemo zdrave svi oko nas će biti srećni. Ovom prilikom pozivam sve sugrađanke da se odazovu tokom cele godine svim preventivnim pregledama, posebno kada je u pitanju prevencija karcinoma bilo koje vrste- poručila je.

Autor: S.M.