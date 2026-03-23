Poruka građanima Srbije otpravnika poslova Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu Aleksandra Titola Ove godine Sjedinjene Američke Države obeležavaju istorijski trenutak, 250 godina od usvajanja Deklaracije o nezavisnosti.

Tim povodom, otpravnik poslova Ambasade SAD u Beogradu, Aleksandar Titolo, uputio je poruku građanima Srbije, ističući da ovaj jubilej nije samo pogled u prošlost, već i prilika za definisanje zajedničke budućnosti zasnovane na slobodi, demokratiji i prosperitetu.

"Ove godine obeležavamo 250 godina Deklaracije o nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država. Trenutak je da proslavimo ono što Amerika predstavlja – slobodu, demokratiju i prosperitet. Ova 250. godišnjica nije samo proslava američke prošlosti već i prilika da definišemo viziju naše zajedničke budućnosti", napisao je na početku svoje poruke Titolo.

U okviru programa pod nazivom "Freedom 250", američka kultura i istorija stižu direktno do građana Srbije, kako u velikim tako i u manjim gradovima. Aktivnosti će se sprovoditi na prepoznatljivim mestima poput Američkog centra u Ložionici u Beogradu, kao i u Američkim kutcima u Nišu, Novom Sadu, Kragujevcu, Novom Pazaru i Bujanovcu.

"Želeći da obeležimo ovaj izuzetan jubilej, Američka ambasada će biti domaćin serije događaja tokom čitave godine. Dovodimo američku kulturu, istoriju i inovacije pravo kod vas, u velike i manje gradove širom Srbije. Na mesta koja volite: naš Američki centar u Ložionici ovde u Beogradu, i Američke kutke u Nišu, Novom Sadu, Kragujevcu, Novom Pazaru i Bujanovcu. U centru pažnje biće sport, muzika i tehnologija. Prikazaćemo istaknute američke filmove, najlepše primere američke košarke i biti otvoreni za razgovor sa mladima širom Srbije", poručuje Titolo.

U fokusu proslave biće prikazivanje lepote američke košarke i džez tradicije, predstavljanje inovacija i projekcije istaknutih američkih ostvarenja i dijalog sa mladima, jer su otvoreni razgovori širom zemlje o zajedničkim ciljevima.

Zvanični početak proslave obeležiće Gala koncert „Freedom 250“, koji se organizuje u partnerstvu sa Kolarčevom zadužbinom. U sredu, 25. marta, publika će imati priliku da uživa u nastupu američkog džez pijaniste Denija Griseta i orkestra Big Band RTS-a.

"Gala koncert Freedom 250 koji organizujemo u partnerstvu sa Kolarčevom zadužbinom predstavlja zvanično otvaranje programa proslave Freedom 250. 25. marta moći ćete da čujete sjajnu muziku američkog džez pijaniste Denija Griseta i orkestra Big Band RTS-a – američki i srpski muzičari nastupiće zajedno u čast duge tradicije američkog džeza i njenog uticaja na svetsku muzičku scenu. Njihov simboličan nastup naglasiće dugu istoriju odnosa između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije i naše zajedničke vrednosti.

Nadamo se da ćete nam se pridružiti tokom celokupnog programa događaja Freedom 250, kojim slavimo 250 godina američke istorije, slobode i demokratije", kaže Titolo.

Autor: A.A.