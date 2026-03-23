Ovako će Amerika u Srbiji proslaviti 250 godina nezavisnosti! Spisak svih događaja

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu tokom 2026. godine, vodiće dinamičan, celogodišnji program kulturnih, poslovnih, obrazovnih, sportskih i drugih aktivnosti širom Srbije, u znak obeležavanja 250 godina američke nezavisnosti.

Kroz koncerte, izložbe, konferencije, sportske inicijative i događaje visokog nivoa, ova višeslojna kampanja istaknuće američku kreativnost, inovativnost, demokratske vrednosti i dugotrajni odnos između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije, uz proslavu zajedničke posvećenosti slobodi i mogućnostima.

Ovim povodom, Aleksandar Titolo, otpravnik poslova Ambasade SAD, poslao je poruku građanima Srbije.

Ovo je spisak svih događaja, uživajte!

FREEDOM 250 KICK-OFF: GALA KONCERT NA KOLARCU

Datum: 25. mart 2026.

Mesto: Zadužbina Ilije M. Kolarca, Beograd

Opis: Ambasada SAD u Beogradu u saradnji sa Zadužbinom Ilija M. Kolarac organizuje koncert američkih džez klasika, koje će izvesti istaknuti američki džez pijanista Danny Grissett, uz orkestar „Big Band RTS“. Ovaj koncert slavi džez kao jedinstvenu američku umetničku formu koja je uticala na muziku širom sveta i predstavlja američku kreativnost, inovativnost i kulturnu izvrsnost.

IZLOŽBA: „OČEVI OSNIVAČI, DAME REVOLUCIJE“

Datum: 26. maj – 14. jun 2026.

Mesto: Biblioteka grada Beograda

Opis: Izložba biografskih kartica i portreta Očeva osnivača Sjedinjenih Američkih Država i dama Američke revolucije biće realizovana u saradnji sa dugogodišnjim partnerom, Bibliotekom grada Beograda. Materijali će biti obezbeđeni kroz projekat Bele kuće Freedom 250 i uključuju biografije i portrete ključnih istorijskih ličnosti SAD, uključujući potpisnike Deklaracije o nezavisnosti i istaknutih žena Američke revolucije.

„GAME ON! FREEDOM 250“

Datum: 30–31. maj 2026.

Mesto: Beograd

Opis: Festival rekreativnog sporta u partnerstvu sa firmom Capelli Sport, održaće se istovremeno u četiri svima poznate ulice Beograda koje nose imena američkih predsednika: Džordža Vašingtona, Frenklina D. Ruzvelta, Vudroa Vilsona i Džona F. Kenedija. Festival će na najbolji način pokazati kako američki sport promoviše vrednosti poput slobode, takmičarskog duha, fer pleja i timskog rada. U svakoj od ove četiri ulice biće organizovani raznovrsni američki sportovi uz učešće građana, kratke obuke i mini-takmičenja, sportski izazovi za sve generacije, američka street food, muzika i zabava, obraćanja sportskih stručnjaka, tradicionalne američke društvene igre. Ova manifestacija, organizovana kroz javno-privatno partnerstvo sa Capelli Sport, dovodi sportsku kulturu Amerike pravo pred građane Srbije.

„MUNDIJAL FER-PLEJA“

Datum: 13–14. jun 2026.

Mesto: Beograd

Opis: Ambasada SAD u Beogradu i omladinska sportska organizacija iz Srbije „Fair Play“ biće partneri u podršci fudbalskom šampionatu u Beogradu, koji će se održati tokom juna meseca, sa ciljem da se vremenski preklopi i promoviše predstojeće Svetsko prvenstvo u fudbalu, FIFA 2026, u Sjedinjenim Državama. Ova saradnja naglašava zajedničke američko-srpske vrednosti: sportski duh, fer pleja i razvoj mladih.

FREEDOM 250 – PRIJEM POVODOM DANA NEZAVISNOSTI SAD

Datum: 2. jul 2026.

Mesto: Ložionica, Beograd

Opis: Ambasada će Dan nezavisnosti obeležiti prijemom u Ložionici, centru kreativnih industrija i inovacija u srcu novog distrikta u Beogradu, u kome se nalazi i moderni Američki centar – ARC. Centralna tema proslave biće Freedom 250, a ovim grandioznim događajem želimo da sa partnerima, prijateljima i saveznicima iz Srbije proslavimo 250 godina nezavisnosti SAD.

„SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE - SRBIJA: NASLEĐE IGRE“ VREMENSKA KAPSULA

Datum: Biće objavljen uskoro

Mesto: Beograd

Opis: Projekat vremenske kapsule Freedom 250, takođe organizovan u partnerstvu sa Capelli Sport, ima za cilj da obeleži saradnju Sjedinjenih Država i Srbije u oblasti sporta za buduće generacije. Kapsula će sadržati sportsku opremu koja simbolizuje američke i srpske sportske tradicije, prikaze inspirativnih sportskih veza između naših zemalja, kao i sportske suvenire koji odražavaju slobodu, takmičenje, fer-plej i timski duh. Američka sportska dostignuća i doprinos srpskoj sportskoj kulturi biće posebno istaknuti, uključujući košarku, koju je u Srbiju prvi doneo pripadnik američkog Crvenog krsta. Ova vremenska kapsula sačuvaće nasleđe sportske diplomatije između naših naroda za buduće generacije.

OBELEŽAVANJE 250 GODINA AMERIČKE POSLOVNE IZVRSNOSTI: „YOUNG LEADERS IN CHANGE“ PROGRAM

Datum: Dve konferencije održane, datum treće biće objavljen uskoro

Mesto: Kragujevac, Subotica, Niš

Opis: U saradnji sa Ambasadom Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu, Američka privredna komora (AmCham) organizuje tri konferencije na kojima će se promovisati američki model poslovanja, usmerene na mlade preduzetnike koji su lideri u Srbiji i koje će osnažiti veze između poslovnih zajednica SAD i Srbije. U okviru ove kampanje, mladi učesnici Programa imaće priliku da dobiju dodatnu inspiraciju i motivaciju time što će čuti iskustva preduzetnika i uspešne primere iz američke perspektive. Programi će se održati u tri grada u Srbiji: Kragujevcu, Subotici i Nišu tokom 2026. godine.

IZLOŽBA: ISTORIJA DIPLOMATSKIH ODNOSA SAD I SRBIJE

Datum: Biće objavljen uskoro

Mesto: Narodna biblioteka Srbije

Opis: Ministarstvo spoljnih poslova pružiće uvid u više od 140 godina diplomatskih odnosa između naših zemalja, prikazujući dokumenta i fotografije sačuvane u arhivima i bibliotekama – ugovore i sporazume koji su definisali naše partnerstvo i zajedničke strategije.

KAMPANJE NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

#AmeričkiBiznisNaDelu: Ističe američke kompanije koje posluju u Srbiji, prikazujući brojne načine na koje Sjedinjene Američke Države i Srbija ekonomski sarađuju na obostranu korist.

#Freedom250 Vremenska Mašina: Vodi publiku na putovanje kroz vreme kako bi istražili američku istoriju, industriju, inovacije i kulturu tokom poslednjih 250 godina.

#50Država50Priča: Virtuelno putovanje kroz svih 50 američkih saveznih država, otkrivajući ono najbolje od svake, od naučnih inovacija i umetničke izvrsnosti do prirodnih lepota i otkrivajući zanimljive veze sa Srbijom koje nisu svima poznate.

Autor: A.A.