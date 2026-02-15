'Sjedinjene Američke Države odaju priznanje bogatoj istoriji Srbije i prijateljstvu naših naroda' Oglasila se Američka ambasada u Beogradu

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu čestitala je Dan državnosti Srbije, poručivši da dve zemlje povezuju vrednosti slobode, demokratije i težnje ka prosperitetu, uz najavu produbljivanja strateškog partnerstva tokom 2026. godine.



Ambasada SAD podseća značaj Prvog srpskog ustanka iz 1804. godine i istorijsku borbu za slobodu i državnost.

„Srećan Dan državnosti, Srbijo! Na ovaj dan, kada se sećamo Prvog srpskog ustanka iz 1804. godine, Sjedinjene Američke Države odaju priznanje bogatoj istoriji Srbije i prijateljstvu naših naroda.

🇷🇸 Срећан Дан државности, Србијо!



На овај дан, када се сећамо Првог српског устанка из 1804. године, Сједињене Америчке Државе одају признање богатој историји Србије и пријатељству наших народа.



Док ове године обележавамо 250 година америчке независности, истичемо вредности… pic.twitter.com/G1Vt7fBb3i — Američka ambasada (@USEmbassySerbia) 15. фебруар 2026.



Dok ove godine obeležavamo 250 godina američke nezavisnosti, ističemo vrednosti koje nas povezuju: sloboda, demokratija i težnja ka prosperitetu za sve naše građane.

2026. donosi nove, uzbudljive prilike za produbljivanje našeg partnerstva, uključujući pokretanje Strateškog dijaloga radi jačanja saradnje u oblastima bezbednosti, ekonomskog razvoja i regionalne stabilnosti.



Zajedno gradimo put ka EXPO 2027 u Beogradu, predstavljajući američke inovacije i viziju Srbije za budućnost.

Kroz inicijativu #Freedom250 slavimo naše demokratske tradicije i istovremeno otvaramo nove puteve ka budućnosti. Sjedinjene Američke Države ostaju posvećene saradnji sa Srbijom u izgradnji prosperitetnije, bezbednije i povezanije budućnosti za naše narode, navodi se u čestitki na platformi X.

Autor: D.Bošković