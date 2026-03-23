Freedom 250 u Beogradu: Gala džez koncert na Kolarcu

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu, u partnerstvu sa Zadužbinom Ilije M. Kolarca, najavila je zvanični početak programa "Freedom 250". Jubilej povodom dva i po veka od osnivanja SAD biće obeležen gala koncertom američkih džez klasika, koji će se održati 25. marta u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine.

Na predstojećem koncertu nastupiće istaknuti američki džez pijanista Deni Griset (Danny Grissett), uz pratnju čuvenog orkestra Big Band RTS. Veče će biti posvećeno džezu kao autentičnoj američkoj umetničkoj formi koja je oblikovala svetsku muzičku scenu i koja simbolizuje kreativnost i inovativnost američke kulture.

Ovaj gala događaj predstavlja samo uvertiru u "Freedom 250", ambiciozan niz aktivnosti koji će trajati tokom cele 2026. godine. Program obuhvata kulturne događaje, obrazovne inicijative, sportsku diplomatiju i digitalne kampanje, sa ciljem da predstavi naučna i preduzetnička dostignuća Amerike, ali i da proslavi snažne veze između američkog i srpskog naroda.

Erin Kothajmer, savetnica za odnose sa javnošću Ambasade SAD, istakla je značaj ovog partnerstva:

"Ovaj koncert je više od proslave džeza - to je proslava trajne povezanosti između naše dve zemlje. Zajedno predstavljamo 250 godina američkih kulturnih dostignuća i radujemo se narednom poglavlju saradnje između SAD i Srbije", kaže Kothajmer.

Upravnik Zadužbine Ilije M. Kolarca, Aleksandar Peković, izrazio je veliko zadovoljstvo povodom povratka Denija Griseta pred beogradsku publiku.

"Saradnja sa Ambasadom SAD za nas ima poseban značaj, jer kroz ovakve projekte potvrđujemo ulogu Kolarčeve zadužbine kao mesta susreta vrhunske umetnosti i međunarodne saradnje. Verujemo da će ovaj koncert biti istinski praznik džeza", dodao je Peković.

Inicijativa će se nastaviti tokom cele godine nizom događaja širom Srbije. Kroz muziku, film i inovativne biznis forume, program će angažovati široku publiku, potvrđujući posvećenost jačanju partnerstva zasnovanog na vrednostima slobode i demokratije.

Autor: A.A.