AMERIKA OBELEŽAVA 250 GODINA: Predsednička poruka u čast neustrašive Harijet Tabman

U okviru nacionalne proslave 250 godina postojanja Sjedinjenih Američkih Država, objavljena je posebna predsednička poruka posvećena životu i nasleđu Harijet Tabman. Ova neustrašiva borkinja za slobodu i simbol hrabrosti oslobodila je desetine ljudi iz okova ropstva i ostavila neizbrisiv trag u američkoj istoriji.

Harijet Tabman je rođena u ropstvu u Merilendu 1822. godine, gde je tokom mladosti trpela užasno zlostavljanje i stalne nedaće pre nego što je u svojoj dvadeset sedmoj godini uspela da pobegne u slobodnu Pensilvaniju. Njen sopstveni beg u slobodu nije bio dovoljan, pa se vođena dubokom verom i nepokolebljivom odlučnošću skoro deceniju iznova vraćala na jug kao ključni „kondukter“ na Podzemnoj železnici. Rizikujući hvatanje i smrt svaki put kada bi prešla liniju koja je razdvajala slobodne države od onih sa ropskim uređenjem, ona je postala simbol nade za potlačene.

Putujući uglavnom noću i tokom najhladnijih zimskih meseci, Tabman je navigirala kroz gustu divljinu i opasan teren prateći zvezdu Severnjaču. Zbog svoje sposobnosti da izvede porobljene muškarce, žene i decu na put slobode, dobila je nadimak „Mojsije“. Tokom više od desetak spasilačkih misija izvela je skoro 70 ljudi iz zatočeništva, uključujući članove sopstvene porodice, a kasnije je sa ponosom isticala da njen „voz nikada nije iskočio iz šina“ i da nikada nije izgubila nijednog putnika.

Kada je 1861. godine izbio Američki građanski rat, ona se ponovo našla na prvim linijama borbe za slobodu. Služila je snagama Unije kao bolničarka brinući o ranjenim vojnicima i raseljenim porodicama, dok je svoje izuzetno poznavanje tajnih ruta i neistraženih terena koristila kao špijun pružajući kritične obaveštajne podatke vojsci severa. Nakon završetka rata, nastavila je svoju humanitarnu misiju brinući o onima kojima je pomoć bila najpotrebnija u njenoj zajednici.

Harijet Tabman je preminula 10. marta 1913. godine, posvetivši čitav život uverenju da je svaka osoba obdarena urođenim dostojanstvom i neotuđivim pravom na slobodu. Predsednička administracija je naglasila da ostaje posvećena unapređenju njene vizije o naciji koju jačaju jedinstvo, pravda i blagoslovi slobode. Obeležavanje njenog života u okviru jubileja „Amerika 250“ predstavlja obnovu nacionalne rešenosti da se očuvaju hrabrost i vera koje su definisale Sjedinjene Države kroz dva i po veka njihove istorije.

