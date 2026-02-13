Desanka Maksimović: Pesnikinja srca i duše Srbije

AKTUELNO

Desanka Maksimović je svojim stihovima ostavila neizbrisiv trag u srpskoj kulturi i literaturi.

Desanka Maksimović je jedna od najvoljenijih srpskih pesnikinja, čije su reči i danas prisutne u srcima i domovima. Rođena je 16. maja 1898. godine u selu Rabrovica kod Valjeva, a njen život i stvaralaštvo obeleženi su ljubavlju prema prirodi, čoveku i domovini.

Njeni stihovi odišu jednostavnošću i dubinom, a pesme poput “Tražim pomilovanje”, “Strepnja” i mnoge druge, istražuju teme ljubavi, bola, pravde i tuge, ali i radosti i lepotu svakodnevnog života. Desanka je svojim delima povezivala generacije, stvarala most između prošlih i budućih čitalaca, i ostavljala poruke koje nadilaze vreme.

Pored poetskog rada, Desanka Maksimović je bila i prevoditeljka, urednica i aktivna kulturna ličnost, posvećena očuvanju i unapređenju srpske književnosti. Njena poezija je priznata i po visokom umetničkom kvalitetu, ali i po sposobnosti da dirne svakoga, od dece do odraslih.

Napustila nas je 11. februara 1993. godine, ali njena dela i danas žive, podsećajući nas na snagu reči, lepotu poezije i važnost humanih vrednosti. Njeno stvaralaštvo ostaje neizbrisiv deo srpske kulturne baštine i inspiracija za sve koji traže smisao u umetnosti i životu.

Foto: Wikipedia.org/B.Milakara

Desanka Maksimović nije samo pesnikinja – ona je simbol iskrenih osećanja, empatije i večnog traganja za lepotom i pravdom u svetu.

Autor: S.Paunović

