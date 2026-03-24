Objavljena KONAČNA ODLUKA O VRAĆANJU VOJNOG ROKA: Pominju se dva datuma

Ministar odbrane Bratislav Gašić izjavio je danas da su stvoreni uslovi za ponovno uvođenje vojnog roka koji će trajati 75 dana, a da će od razvoja situacije u svetu i globalnih okolnosti zavisiti da li će služenje vojnog roka početi od decembra ove godine ili od marta 2027. godine.

Gašić je rekao da je 60 dana predviđeno za obuku vojnika u kasarni, a 15 dana za terensku obuku i istakao da će, bez obzira na kritike o trajanju vojnog roka, budući vojnici moći da nauče mnogo toga korisnog.

''Nismo tek tako odredili 75 dana. Vojska je učiteljica života i sigurno će mnogo toga moći da nauče što će im sutra koristiti u životu'', rekao je Gašić u emisiji ''Uranak'' na K1 televiziji.

Dodao je da je predviđeno da nakon završene obuke regruti u narednih nekoliko godina budu pozivani na vojne vežbe kako bi upotpunili stečeno znanje.

Istakao je da su prethodnih godina stvoreni uslovi da se vojni rok ponovo uvede kroz ulaganja u opremu, infrastrukturu i logistiku.

''Trebalo je sve to osposobiti. 'Jumko' u Vranju je bio na kolenima i u štrajkovima, a Vojska Srbije i Ministarstvo odbrane su učinili mnogo za 'Jumko' da zaposle 2.200 radnika i da imaju stabilnu zaposlenost. Nama su danas magacini puni. Puni su magacini sa energentima, a dobili smo zadatak da povećamo u nekim artiklima i preko 200 odsto. Magacini hrane su puni, magacini opreme, pušaka, uniformi, čizama i svega što je potrebno za obuku mladog vojnika'', istakao je Gašić.

Govoreći o objektima kritične infrastrukture koje zbog trenutne globalne situacije obezbeđuje Vojska Srbije, Gašić je rekao da se obezbeđuje veliko skladište gasa u Banatskom dvoru, gde su rezerve gasa za celu Srbiju.

''Vojska to vrlo predano radi. Tamo je angažovana 72. specijalna brigada zajedno sa protivvazduhoplovnim jedinicama. Širom sveta je ugrožena kritična infrastruktura, svuda su ugrožene rezerve nafte i gasa. U poslednjih 10 dana u Iranu i na Bliskom istoku je najviše takvih objekata gađano. Želimo da preventivno delujemo i po nalogu predsednika Republike i vrhovnog komandanta VS obezbedimo naše objekte'', rekao je Gašić.

Ministar je dodao da će vojska zaštiti i druge značajne objekte u Srbiji.

Autor: S.M.