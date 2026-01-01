Vraća se obavezno služenje vojnog roka: Evo kome prvo stiže poziv za vojsku, svi detalji na jednom mestu

Nova 2026. godina bi mogla da bude i godina vraćanja obaveznog vojnog roka pošto je Bratislav Gašić, ministar odbrane, poručio da su Vojska Srbije i Ministarstvo odbrane "infrastrukturno i organizaciono spremni za takav korak ukoliko se donese politička odluka".

Preostalo je da se još samo to "aminuje" u parlamentu, a prema ranijim najavama, prvi će poziv u vojsku dobiti stariji od 19 godina, odnosno oni koji studiraju ili rade.

Prva sledeća generacija regruta u vojsku stiže u martu, pa će biti zanimljivo videti da li će se se u toj klasi naći samo dobrovoljci ili prvi mladići na služenju obaveznog vojnog roka posle punih 16 godina. Inače, krajem 2010. godine Vlada Srbije donela je Odluku o obustavi služenja vojnog roka koja je stupila na snagu 1. januara 2011. godine.

Deceniju i po kasnije od vraćanja obaveznog služenja vojnog roka dele nas po svemu sudeći samo formalnosti, odnosno glasanje u skupštini na tu temu. Gotovo ceo državni vrh sve češće i sve glasnije priča i o najsitnijim detaljima služenja obaveznog vojnog roka.

Obuka vojnika

Predsednik Aleksandar Vučić nedavno najavio da će 2026. godine "biti vraćen obavezni vojni rok od 75 dana".

- Uradićemo to brzo. Ove godine (2026. prim aut) će krenuti vojni rok od 75 dana, ako se ne varam - rekao je Vučić.

Gašić: "Mi smo spremni"

Slično je poručio i Gašić, koji je rekao da bi bio "jako zadovoljan" da se obavezno služenje vojnog roka vrati ove godine.

- Mi smo spremni kao Vojska Srbije i Ministarstvo odbrane - naveo je Gašić pre desetak dana.

Kako je rekao, u prethodnom periodu realizovana značajna ulaganja u vojnu infrastrukturu širom Srbije.

- Ove godine (2025. prim aut) smo više od 125 objekata u kasarnama uredili, sredili - rekao je Gašić.

Među projektima koje je izdvojio su izgradnja novih objekata za Vojnu policiju i jedinicu "Kobre", završetak nove zgrade Ministarstva odbrane i Generalštaba, kao i radovi na kasarnama u Priboju i Loznici.

- Prvi put će zajedno biti u jednoj zgradi i Ministarstvo i Generalštab - naveo je on.

"Najoptimalnije rešenje 75 dana"

Ministar je objasnio da su prilikom razmatranja povratka obaveznog vojnog roka sprovedene brojne analize, uključujući demografsku strukturu i savremene društvene trendove.

- Radili smo puno analiza. Znači, od demografske strukture, od modernih trendova, šta je to što mlade ljude interesuje. I onda smo došli da bi možda najoptimalnije rešenje bilo 75 dana - rekao je Gašić.

Prema tom predlogu, 60 dana bi se provodilo u kasarni, dok bi ostatak bio namenjen dodatnoj obuci i primeni stečenih znanja. Ženama bi, kako je naveo, bilo omogućeno dobrovoljno služenje vojnog roka.

Mojsilović: Znamo kako bi to trebalo da izgleda

Inače, načelnik Generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović ranije je izjavio da je Vojska Srbije trenutno angažovana na unutrašnjim zadacima po pitanju pripreme i uređenja ambijenta za služenje vojnog roka, i dodao da bi on "za sve mladiće i devojke trebalo da traje 75 dana".

- Mi smo normativno zakružili jednu celinu u kontekstu planova i programa. Znamo kako bi to trebalo da izgleda. Otpočeli smo sa nabavkom pojedinih materijalnih sredstava kao što je uniforma, kao što je naoružanje, proračuni, utroška, municija za tu aktivnost. Sledeće što bi trebalo da se uradi jeste ažuriranje, odnosno usklađivanje zakonodavne sfere sa onim što mi želimo da bude - poručio je Mojsilović.

Kako je rekao, uložena značajna novčana sredstva da se usklade ne samo kasarne nego i ambijent za služenje vojnog roka.

Šta do sada znamo o vojnom roku

Prema najavama, vojni rok u Srbiji služili bi samo muškarci u trajanju od 75 dana, odnosni imali bi 60 dana obuke i 15 dana vojnih vežbi. Za žene, kao i do sada, ostaje mogućnost dobrovoljnog služenja.

Prethodno treba da se odradi pravna procedura, usvajanje zakona o vraćanju služenja vojnog roka, s obzirom na to da sadašnja verzija ne sadrži odredbe koje se odnose na obavezno služenje. Uz to, neophodno je definisati i šta sa onima koji imaju prigovor savesti.

Regruti će biti podeljeni u tri grupe

Evo koje smo informacije čuli do sada iz Ministarstva odbrane:

Poznato je da bi regruti od 19. do 27. godine bili praktično podeljeni u tri grupe:

najmlađi regruti koji žele da služe sa oružjem biće 75 dana u vojsci

stariji od njih će najverovatnije malo kraće služiti vojsku

oni koji ulože prigovor savesti biće u "civilnoj vojsci" ukupno 155 dana.

Takođe, zna se i da će oni koji budu odlagali obavezno služenje vojske morati da odu u vojsku sa ili bez oružja najkasnije do 30. godine.

Mojsilović je ranije najavio da će prvo biti regrutovani mladići 2006. godine jer, kako je rekao, "svaki dan i godinu koje čekamo mi gubimo generacije mladih vojnika".

- U jednoj klasi računali smo na do 20.000 vojnika - regruta. Na godišnjem nivou. Dakle dva i po meseca po 5.000 njih u jednoj klasi, odnosno ciklusu - naveo je ranije Mojsilović.

Prvo - obuka gađanja

U prvih 30 dana vojnog roka ovi regruti će provesti na obuci za određenu vrstu gađanja, obuke za ličnu opremu i raditi vežbe koje se odnose na Zakon za zaštitu, kao i sanitetsku obuku i obuku za prvu pomoć.

- Drugi mesec ulazimo u određenu taktičku obuku, da li ste strelac, puškomitraljezac... Uključeno je i dopunsko pešadijsko gađanje, dnevno i noćno, dok će se u onih poslednjih 15 dana raditi na realizaciji sadržaja u logorskim i terenskim uslovima - otkrio je Mojsilović.

Kako je rekao, u devet centara za obuku širom zemlje biće korišćen instruktorski pristup, dok će ostali vojnici po garnizonima sticati obuku i osposobljavanje unutar brigada i kopnene vojske.

Stariji kraće u vojsci?

Verovatno najveće pitanje u vezi sa obaveznim služenjem vojske biće kako će služiti vojni rok stariji od 19 godina odnosno oni koji studiraju ili su već počeli da rade.

- Stariji će ići u centre za obuku i sa njima imamo plan da radimo malo kraće od tih 75 dana - poručio je Mojsilović.

Načelnik Generalštaba je dodao da mirovanje radnog odnosa mora biti zastupljeno u ovom slučaju i naveo da je "tako nešto moguće u javnim preduzećima".

- Cenimo da nema mnogo slučajeva zaposlenih preko interneta u tim godinama, kad neko ima 19 godina. Imamo ideju da predložimo vladi da oni koje imaju kredite, a treba da budu regrutovani, dobiju moratorijume na otplatu barem za ta dva i po meseca - kazao je Mojsilović.

Kako je rekao, ideja je da kad vojnik odsluži vojni rok, "bude u ratnom rasporedu u garnizonu najbližem mestu odakle dolazi".

Dva modela civilne vojske

Treću grupu regruta činiće oni koji ulože prigovor savesti što je ustavno pravo zbog čega će moći da služe vojsku bez oružja i to ukupno 155 dana. U svetu postoje dva modela "civilne vojske":

u civilnim ustanovama

u kasarni bez oružja

Prvi model je već postojao kod nas u prvoj deceniji 21. veka i nije baš bio uspešan jer su mnogi regruti na taj način praktično izbegavali maslinasto-zelenu uniformu, a "civilnu vojsku" su samo fiktivno služili u zdravstvenim i socijalnim ustanovama.

Sada je ideja Generalštaba vojske Srbije i Ministarstva odbrane da se i civilna vojska služi u kasarni samo bez oružja.

- U vojsci postoje zanimanja i specijalnosti u kojima se ne zahteva i za koja ne morate da se obučavate da držite pušku. Ali i ti regruti biće na obuci. Oni koji ne bi bili obučavani za pucanje bili bi u vojnom roku u trajanju od 155 dana. Nema razlike između verskih i nacionalnih elemenata u vojsci, pa tako možete da budete i vatrogasac u vojsci - objasnio je Mojsilović.

