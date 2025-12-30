GAŠIĆ ZA PINK: Ponos vojske je nemerljiv, Srbija mora biti spremna da se brani (VIDEO)

Ministar odbrane Bratislav Gašić gostovao je jutros na televiziji Pink, gde je govorio o bezbednosnim izazovima, rezultatima rada Ministarstva odbrane i Vojske Srbije u 2025. godini, modernizaciji naoružanja, ali i o uvođenju obaveznog vojnog roka i sudbini kompleksa Generalštaba.

Razgovor je otvoren podsećanjem na vojnu paradu održanu prošle godine, koja je u javnosti ocenjena kao jedan od najupečatljivijih događaja.

„Ja sam pre svega bio ponosan zato što sam video ponos među vojnicima i među onima koji su organizovali celu manifestaciju. Taj njihov ponos je nešto što je nemerljivo i nešto što sigurno i meni i svima ostalima koji rukovode Ministarstvom odbrane daje podstrek da i u narednoj godini nastavimo da značajno ulažemo u sve resurse Ministarstva odbrane, Vojske Srbije i Srbije u celini“, rekao je Gašić.

Veći interes mladih za vojsku

Ministar je potvrdio navode da Vojska Srbije beleži rast interesovanja mladih, posebno za specijalne jedinice.

„Dobili smo zadatak od vrhovnog komandanta i predsednika Republike da povećamo procenat popunjenosti naših specijalnih jedinica. Raspisaćemo nove konkurse, jer nam je važno da i tenkovske, i izviđačke, i druge jedinice budu što bolje popunjene“, naveo je Gašić.

Kao jedan od ključnih razloga za veće interesovanje, ministar je istakao izmene zakona usvojene krajem godine.

„Posle 1994. godine, vojnici po ugovoru nisu imali pravo na stalan radni odnos. Time nisu mogli da ostvare osnovna životna prava. Danas govorimo o zadovoljstvu 10.000 porodica koje žive od plate vojnika po ugovoru i koje sada imaju sigurnost do penzije“, rekao je on.

Odgovor na kritike opozicije

Komentarišući kritike dela opozicije i pojedinih medija, Gašić je rekao da je reč o zameni teza.

„Kada nemate argumenata, onda pravite zamenu teza. Sve je jasno definisano Ustavom – nadležnosti predsednika Republike, u ratu i u miru, kao i Zakonom o vojsci iz 2006. godine“, rekao je Gašić i dodao da su napadi usmereni na diskreditaciju, a ne na suštinu.

Generalštab i izgubljena investicija

Govoreći o sudbini kompleksa Generalštaba, ministar je insistirao na preciznom nazivu.

„Stari Generalštab ostaje Vojsci Srbije i Ministarstvu odbrane. Predmet sporova nije Generalštab, već objekat nekadašnjeg Sekretarijata za narodnu odbranu, građen u Titovo vreme“, naglasio je Gašić.

On je ocenio da je Srbija zbog opstrukcija izgubila značajnu investiciju.

„Neko kaže da smo izgubili 750 miliona dolara. Ja mislim i više. Izgubili smo priliku za ulaganja, nova radna mesta i prihod za državu“, rekao je ministar.

Poruka o snazi i miru

Na kraju razgovora, Gašić se osvrnuo na značaj vojne parade i međunarodne poruke koje ona nosi.

„Parada je pokazala ko su prijatelji Srbije i koliko se oni iskreno raduju kada vide obnovljenu, snažnu i dobro opremljenu vojsku. Mi nikome ne pretimo, ali se spremamo da odbranimo teritorijalni integritet Republike Srbije i narod Srbije“, poručio je Gašić.

Kako je zaključio, Vojska Srbije se oprema dugoročno i planski, a cilj je jasan – očuvanje mira, uz punu spremnost da se država odbrani ako bude napadnuta.