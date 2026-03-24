Zagrađanin: Poginuli pripadnici MUP-a tokom NATO agresije su naši istinski heroji

Državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Vladan Zagrađanin, u ime potpredsednika Vlade i ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića, povodom obeležavanja 27 godina od početka NATO agresije, položio je venac na spomen-obeležje ispred zgrade SIV 3, u znak sećanja na policijske službenike koji su poginuli tokom službene dužnosti.

Zagrađanin je poručio da su poginuli pripadnici MUP-a tokom NATO agresije naši istinski heroji koji su simbol najveće hrabrosti i odanosti zemlji i naglasio da Ministarstvo unutrašnjih poslova nikad neće zaboraviti njihovu žrtvu, kao ni njihove porodice koje su pretrpele najveće gubitke.

Državni sekretar je podsetio da je tokom NATO agresije stradalo više hiljada vojnika, policajaca i građana, dok su teško oštećeni i uništeni mnogi privredni objekti, škole i zdravstvene ustanove, infrastruktura, crkve i spomenici, naglasivši da izgubljeni ljudski životi predstavljaju najveći i nenadoknadiv gubitak.

On je naglasio da je upravo zbog toga, 24. mart datum kada se sa velikim bolom sećamo početka velike vazdušne agresije NATO i izgubljenih života civila i svih onih koji su ih štitili i dodao da će za njihove porodice Ministarstvo unutrašnjih poslova uvek biti tu da pruži punu podršku.

Takođe, u sklopu obeležavanja godišnjice NATO agresije, pomoćnik direktora policije Saša Kosović položio je venac ispred memorijalnog zida u Palati Srbija, dok su vršilac dužnosti pomoćnika ministra – načelnika SIKT Milan Žižović i pomoćnik direktora policije Dejan Luković položili venac na spomen-obeležje na zgradi MUP-a u Ulici kneza Miloša.

