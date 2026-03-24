Đurđević povodom godišnjice NATO agresije: Smrt pobeđujemo novim životom, a zaborav kulturom pamćenja

Vreme je 21. vek bude vek u kojem ćemo čuvati živote sve naše dece, porodica, mladosti i budućnosti, poručila je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski koja je, u ime Vlade Republike Srbije, položila venac na Spomenik deci stradaloj u NATO agresiji u Tašmajdanskom parku, povodom obeležavanja 27. godina od početka NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju.

Ona je naglasila da vek u kojem živimo treba da bude vreme dogovora, pomirenja, bratske ljubavi, solidarnosti, ekonomskog povezivanja i kulturne saradnje.

- To su vrednosti na kojima Srbija danas počiva i u koje mi, kao narod, verujemo. Mi smo oni koji najviše pozivaju na mir, jer smo znali kolika je cena njegovog gubitka - istakla je ministar.

Kako je navela, 1999. godine na našu zemlju udarila je najveća sila koju je tada poznavao svet. Razarali su bolnice, porodilišta, kuće, ulice i pruge i pokušali da nam izbrišu pravo na biološki opstanak i pravo na dostojanstvo, identitet i integritet.

- Naši borci 78 dana nisu poklekli nijednog trenutka. Čuvali su državne granice, ispisali istoriju i obezbedili budućnost zemlje, koja danas zna da postoji, koja je upisana među sve države sveta i kojoj se dive čak i oni koji je preziru - naglasila je Đurđević Stamenkovski.

Istakla je da smo kao zemlja bili prvi u redu suverenističkog talasa i u redu onih koji pozivaju na očuvanje međunarodnog prava.

Naglasila je da nikada nećemo zaboraviti šta su nam učinili i da ćemo se uvek truditi da budemo zemlja koja poštuje svoje stradanje i čuva svoju istoriju, uprkos tome što je sve činjeno da nam izbrišu pamćenje i promene kod.

- Srbija se danas bori da nas ima više, da se deca rađaju, jer to najbolji način da pošaljemo poruku da nas nisu porazili. Smrt pobeđujemo novim životom, a zaborav kulturom pamćenja - zaključila je Đurđević Stamenkovski.

