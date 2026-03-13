MINISTARKA ĐURĐEVIĆ STAMENKOVSKI PRISUSTVOVALA SKUPU U ARANĐELOVCU: Okupljeni oko ideje: Aranđelovac - naša porodica (FOTO)

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski prisustvovala je danas skupu liste "Aleksandar Vučić - naša porodica" u Aranđelovcu.

"Okupljeni oko ideje: Aranđelovac - naša porodica", napisala je ministarka Đurđević Stamenkovski na Instagramu.

Podsetimo, na skupu je govorio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je, između ostalog, poručio:

"Oni jesu favoriti, ne znam kako vi, ja ću biti zadovoljan samo ako pobedimo ubedljivo. Da ih pobedimo ubedljivije nego prošli put! Svi ujedinjeni, kao jedna velika porodica! Da bude 10:0! Do konačne pobede!"

Lokalni izbori u deset gradova i opština zakazani su za 29. mart.

Autor: Iva Besarabić