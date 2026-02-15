SRETENJE JE SUSRET ČOVEKA SA BOGOM I SRBINA SA SLOBODOM: Ministarka Stamenkovski u Orašcu na obeležavanju Dana državnosti

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski prisustvovala je danas u Orašcu obeležavanju Dana državnosti.

- Sretenje je susret čoveka sa Bogom i Srbina sa slobodom. Srećan praznik, sačuvaćemo državu i jedinstvo naroda - piše na zvaničnom Instagram nalogu ministarke Stamenkovski.

U Srbiji i Republici Srpskoj se 15. februara obeležava Sretenje - Dan državnosti, a slavi se u znak sećanja na početak Prvog srpskog ustanka 1804, čime je započela obnova srpske državnosti, kao i u spomen na dan kada je u Kragujevcu 1835. godine donet prvi ustav Kneževine Srbije.

Zajedničko obeležavanje Sretenja u Srbiji i Republici Srpskoj utvrđeno je Deklaracijom o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda donesenoj na Svesrpskom saboru u Beogradu 2024. godine.

