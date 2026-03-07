Đurđević Stamenkovski: Predsednik Vučić podržao inicijativu Zakona roditelj-negovatelj

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski danas je bila u radnoj poseti opštini Lučani.

Ministarka je posetila Mesnu zajednicu Donja Kravarica gde je razgovarala sa meštanima o infrastrukturnim projektima, komunalnim uslugama socojalne zaštite koje resorno ministarstvo pruža svakom gradu i opštini.

Ministarka je istakla da je danas vrlo važan dan za mnoge porodice u Srbiji jer je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić dao podršku i javno i otvoreno istupio i oglasio se najavljujući da će država stati iza inicijative resornog ministarstva kada je u pitanju usvajanje Zakona roditelj-negovatelj.

"Kao resorni ministar boriću se da što pre obavimo neophodne procedure i verujem da će ostali članovi radne grupe, među kojima su udruženja koja zastupaju interese roditelja, dati podršku da budemo efikasni i da što pre izađemo sa nacrtom Zakona roditelj-negovatelj", rekla je ministarka Đurđević Stamenkovski dodajući da veruje će ministarstvo na ovaj način pružuti podršku roditeljima dece sa smetnjama u razvoju, odnosno, korisnicima uvećane tuđe nege i pomoći, roditeljima koji su sprečeni da rade jer danonoćno brinu o svojoj deci.

Kako je istakla ministarka Đurđević Stamenkovski, država je kroz različite usluge u sistemu socijalne zaštite štitila njihove interese, pojašnjavajući da će ovaj zakon biti kruna nečega što je već urađeno, ali i temelj za buduće poduhvate kada je reč o unapređenju njihovog položaja.

"Zahvaljujem predsedniku Srbije što je u vrlo teškim i izazovnim vremenima u kojima se nalazi čitav svet, koje same po sebi ostavljaju posledice i na našu ekonomiju, na našu finansijsku stabilnost prepoznao koliko je važno da država stane iza roditelja-negovatelja, da se ovo pitanje sistemski reši i da se ove porodice dodatno osnaže. Podsećam je dodatak za tuđu negu i pomoć 40.000 dinara, ali da bi naknadana od 65.000 dinara, što će biti naš predlog kao pravo koje će ostvariti roditelj, značila njihovoj stabilnosti, kućnom budžetu", rekla je ministarka.

Ministarka je izrazila ličnu sreću zbog rešavanja tog veoma važnog pitanja, naglašavajući da to govori upravo o tome da je Srbija država koja se gradi po meri porodice.

"Ono što je najvažnije jeste da ćemo prvi put sada predložiti da se njima uplaćuju doprinosi svakog meseca i da imaju radni staž koji ostvaruju kao roditelji-negovatelji. To je zaista kapiralna stvar za te ljude koja rešava njihova pitanja", zaključila je ministarka.

Ministarka je posetu Dragačevu nastavila obilaskom porodice palog borca, Slobodana Krasića iz Donje Kravarice koji je život izgubio u rejonu karaule Liken tokom NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju.

Nakon obilaska rodne kuće Slobodana Krasića ministarka je položila venac na spomenik palom bircu u centru Donje Kravarice.

