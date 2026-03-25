Đurđević Stamenkovski posetila porodicu borca s Košara Vladana Bajkića: Ocu uručili boračku spomenicu, a s majkom razgovarali o statusu roditelj-negovatelj

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski, zajedno sa predsednikom SNS Milošem Vučevićem, posetila je u Azanji porodicu borca s Košara Vladana Bajkića.

"Uroš je sin borca sa Košara i njegove supruge Ivane. Od rođenja boluje od nasledne retke bolesti", navela je ministarka Đurđević Stamenkovski i dodala:

"Ocu, Vladanu Bajkiću, uručili smo boračku spomenicu, a sa majkom smo razgovarali o statusu roditelj-negovatelj na koji će imati pravo po stupanju zakona na snagu".

