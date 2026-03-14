Ministarka Đurđević Stamenkovski u Dučalovićima obišla osmočlanu porodicu Bešenski: Uvek ćemo biti tu da ih podržimo onako kao što su oni stali uz svoju Srbiju

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski je u Dučalovićima, kod Lučana, obišla osmočlanu porodicu Bešenski.

Najmlađa Dunja je sve vreme mirno spavala, a njena bezbrižnost je najlepši dokaz koliko je važno da država bude oslonac porodicama, jer Srbija je naša porodica, navela je ministarka Đurđević Stamenkovski.

"Pored naših hramova, najveća svetinja u srpskom narodu jeste porodica. I da da Bog da imamo više ovakvih porodica, kada se deca poređaju, kako su naši stari nekada govorili, jedno drugom do ušiju, kada odrastaju u zdravlju, ljubavi i blagostanju. Ovo su porodice koje želimo da osnažimo, da podržimo, da pomognemo", rekla je ministarka Đurđević Stamenkovski i dodala:

"Došli smo danas da ih posetimo, da vidimo šta im treba. Nedavno je, uz podršku dobrih ljudi iz svih naših krajeva, ova kuća podignuta, gde oni imaju jedan pristojan dom za život i za odrastanje. Nažalost, decenije i neki nov stil života 21. veka učinio je da ovaj prelepi kraj naše zemlje se dosta iseli i da ovakve porodice u kojima ima puno dece budu, nažalost retkost. Ali oni su pravi primer i nada da se u ove krajeve može vratiti život, može vratiti omladina, mogu vratiti mladi ljudi koji će ovde živeti, raditi, zasnivati svoje porodice. Da su živi i zdravi. I uvek ćemo biti tu da ih podržimo onako kao što su oni stali uz svoju Srbiju".

Autor: D.Bošković