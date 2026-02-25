AKTUELNO

DOKLE GOD ČUVAMO SVOJE SVETINJE, IDENTITET I JEDINSTVO - TRAJAĆEMO! Ministarka Stamenkovski posetila crkvu Svetog Nikole u Starom Slankamenu

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski posetila je crkvu Svetog Nikole u Starom Slankamenu.

- Na tromeđi Srema, Banata i Bačke, nalazi se najstarija crkva u Sremu, posvećena Svetom Nikoli, kao tihi čuvar istorije i svedok trajanja srpskog naroda. Naši preci su prolazili kroz stradanja, seobe i progone, ali gde god su stali, podizali su hramove ostavljajući trag našeg postojanja - istakla je ministarka.

Ona je dodala da je zato i danas naša obaveza da čuvamo svetinje, naše korene i sećanja na naše pretke, kao i da obilazimo mesta koja svedoče o našem trajanju i ostavimo ih budućim pokolenjima.

- Dokle god čuvamo svoje svetinje, identitet i jedinstvo trajaćemo, čvrsto ukorenjeni u prošlosti i sigurni u budućnost - istakla je Milica Đurđević Stamenkovski.

