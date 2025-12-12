AKTUELNO

INKLUZIJA NIJE SAMO IDEJA, VEĆ SVAKODNEVNA PRAKSA: Ministarka Stamenkovski posetila centar Zvuci srca u Nišu, u kom rade osobe sa invaliditetom

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Foto/Katarina Mihajlović ||

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski posetila je danas centar "Zvuci srca" u Nišu.

- Postoje mesta koja dokazuju da inkluzija, u našoj zemlji, nije samo ideja, već svakodnevna praksa. Sa premijerom prof. dr Đurom Macutom i ministrom za brigu o porodici i demografiju Jelenom Žarić Kovačević posetila sam jedno od takvih mesta, centar "Zvuci srca" koje čine kafić i radionica u kojima rade osobe sa invaliditetom - istakla je ona.

Ministarka Milica Đurđević Stamenkovski je naglasila da su upravo osobe sa invaliditetom danas tačka našeg sabiranja i mesto gde se stvara nova vrednost, radna energija i ljudska toplina.

- Hvala domaćinima na izuzetnom gostoprimstvu. Bilo nam je divno, a kafa je najbolja u Nišu, bez konkurencije. Podrška ovakvim projektima ostaje prioritet Ministarstva i u narednim godinama. Poklonili su mi i jednu od njihovih prelepih rukotvorina, interesantan bedž sa natpisom, koji je, kako se moje kolege šale, baš za mene - istakla je ministarka.

Autor: Iva Besarabić

