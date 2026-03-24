AMSS: Kamioni čekaju i do pet sati na izlazu iz Srbije

Na graničnim prelazima u Srbiji teretna vozila čekaju više sati na izlazu iz zemlje, a najveće zadržavanje je na prelazima Šid, Batrovci i Horgoš, gde kamioni čekaju po pet sati.

Prema podacima Uprave granične policije od 17.15 časova, na prelazu Kelebija zadržavanje za teretna vozila je četiri sata, a na prelazu Bezdan tri sata, takođe na izlaznom terminalu, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na graničnom prelazu Sremska Rača kamioni čekaju oko 120 minuta na izlazu iz Srbije.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

Zadržavanja nema ni na naplatnim stanicama na auto-putevima, navodi AMSS.

Autor: D.Bošković